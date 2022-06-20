自助洗衣機裡「高雄弟腿開開」爽滑手機：第二次了　網怒肉搜

▲這位年輕男子坐進洗衣機內。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名黑衣弟坐進自助洗衣機內，雙腿大開滑著手機，而同行人則將機門關上，並幫他拍下脫序的一幕。畫面引起廣大撻伐，就有網友發起肉搜，甚至喊話該店老闆提告。

網友在「爆怨公社」發文提到，「現在的X孩最新玩法，高雄人能神出這是哪間自助洗衣店嗎？可以請老板提告了。」

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從畫面中可見，一位穿著黑色T恤、短褲的男子，大剌剌坐進投幣式洗衣機內，不僅機門整個關閉，他還淡定地滑著手機，甚至將離譜行徑PO網，自爆「第二次了。」

▲網友們群起嘲諷。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，大票網友洗版嘲諷，「我的兒子很乖，都是洗衣機帶壞他der」、「按啟動，轉到天荒地老」、「可能他覺得這樣洗比較乾淨」、「我可以幫忙倒洗衣精下去」、「相信大家很樂意幫你投幣的」、「我有一個大膽的想法」、「幫我投100元，讓他轉」、「100元買快樂，我一定投爆」。

而在許多人強力的協尋下，已找到受害店家，原po直言，「大家一起打電話給老闆娘，支持X孩為他們的毀損破壞行為負責。」

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