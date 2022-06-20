《暗黑破壞神：永生不朽》在陸延遲上線　網易股價一度跌逾10%

▲《暗黑破壞神：永生不朽》。（圖／暴雪娛樂）



記者蔡紹堅／綜合報導

暴雪娛樂《暗黑破壞神》系列的新作《暗黑破壞神：永生不朽》原本預計於6月23日在中國大陸上線，但卻突然宣布延期上線，且上線時間暫未確定。受到消息影響，遊戲共同開發方網易的股價20日受到重挫，並一度跌逾10%。

網易19日發出公告表示，「我們抱歉地通知各位，《暗黑破壞神：永生不朽》原定 6 月 23 日上線計畫將會推遲。」

網易指出，開發團隊正在對遊戲進行多項優化調整：更大範圍的機型設備支援，最高畫質在更多機型上呈現，大量體驗、網路和性能優化等等，「我們相信，正式上線版本中的遊戲體驗將愈發順暢，為大家帶來更好的遊戲內容。」

網易強調，「為了感謝各位冒險者的耐心等候，我們特意準備了包含傳奇裝備和豐富道具材料的專屬答謝禮包。待《暗黑破壞神：永生不朽》正式上線後，所有冒險者在遊戲內註冊角色之後，均可通過遊戲內郵箱領取以上獎勵。除此之外，我們還將在遊戲內增設更多福利活動及豐厚獎勵。」

網易還說，「謝謝你們的支持與理解，我們正在全力以赴，期待儘快與你們在庇護之地相見！」

《暗黑破壞神：永生不朽》是《暗黑破壞神》系列第一款可在手機、平板裝置上遊玩的遊戲，由暴雪娛樂與網易共同開發。