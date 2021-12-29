網易年度「吃瓜」大片出爐　蕾神之鎚、李雲迪摟女、吳亦凡坐牢全收錄

記者魏有德／綜合報導

大陸網易娛樂每年都會推出《娛樂圈畫傳》，總結整年度的娛樂大事件，也是大陸吃瓜網友敲碗期待的年度大片。2021《娛樂圈畫傳》今（29）日正式公布，包括鄭爽、吳亦凡、王思聰、李雲迪，連年末發生的王力宏離婚風波也收錄，此外，「尋找細節」也成為畫傳推出後，網友最期待的環節，考驗眾人的眼力和聯想力。

▲鄭爽成為網易2021《娛樂圈畫傳》的首名登場角色。（圖／翻攝網易新聞）

《網易新聞》報導，2021年的娛樂圈讓人大跌眼鏡，各種重磅新聞刺激著網友吃瓜的神經。我們選擇將畫傳回歸傳統【手繪古風基調】，利用整體氛圍感打造專屬「暗黑古風視覺」，「我們響應清朗行動號召，呼籲行業風清氣正，為樹立文娛新風貢獻自己的一份力量。」

▲從桌上的牙籤和大碗寬麵，可以猜出監獄裡面關的是哪位明星。（圖／翻攝網易新聞）

2021《娛樂圈畫傳》開篇便是一艘在暴雨中前行的古帆船，全年發生的大事件在船上的各個空間逐一呈現。首個登場的主角是在年初爆出代孕、棄養等負面新聞的女演員鄭爽，連逃漏稅的內容也以「日進斗金」的隱喻被畫進動畫片中。

▲大陸鋼琴王子李雲迪嫖娼事件。（圖／翻攝網易新聞）

隨後在船上的各個角落發生的就是各個藝人發生的事件，包括涉嫌嫖娼被逮的李雲迪，只見他坐在鋼琴前一手彈琴、一手撫摸坐在琴上的女子，身穿捕快衣服的男子手持拘票，生動刻畫此一事件。鏡頭一轉，一名女子拿著大鎚，鎚上散發出陣陣電光，坐在地上的男子用手擋著臉，露出害怕的神情，正是王力宏離婚風波的事件寫照。

▲2021娛樂圈經典的「蕾神之鎚」。（圖／翻攝網易新聞）

影片結尾時，海浪將船打翻，雲霧消散後，一艘小船駛向遠處的岸邊，伴隨著太陽升起、海鷗飛翔，意喻雨過天晴迎來光明，也代表相關單位出手整治娛樂圈亂象後，未來會越來越好。