　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

網易年度「吃瓜」大片出爐　蕾神之鎚、李雲迪摟女、吳亦凡坐牢全收錄

記者魏有德／綜合報導

大陸網易娛樂每年都會推出《娛樂圈畫傳》，總結整年度的娛樂大事件，也是大陸吃瓜網友敲碗期待的年度大片。2021《娛樂圈畫傳》今（29）日正式公布，包括鄭爽、吳亦凡、王思聰、李雲迪，連年末發生的王力宏離婚風波也收錄，此外，「尋找細節」也成為畫傳推出後，網友最期待的環節，考驗眾人的眼力和聯想力。

▲網易推出2021《娛樂圈畫傳》。（圖／翻攝網易新聞）

▲鄭爽成為網易2021《娛樂圈畫傳》的首名登場角色。（圖／翻攝網易新聞）

《網易新聞》報導，2021年的娛樂圈讓人大跌眼鏡，各種重磅新聞刺激著網友吃瓜的神經。我們選擇將畫傳回歸傳統【手繪古風基調】，利用整體氛圍感打造專屬「暗黑古風視覺」，「我們響應清朗行動號召，呼籲行業風清氣正，為樹立文娛新風貢獻自己的一份力量。」

▲網易推出2021《娛樂圈畫傳》。（圖／翻攝網易新聞）

▲從桌上的牙籤和大碗寬麵，可以猜出監獄裡面關的是哪位明星。（圖／翻攝網易新聞）

2021《娛樂圈畫傳》開篇便是一艘在暴雨中前行的古帆船，全年發生的大事件在船上的各個空間逐一呈現。首個登場的主角是在年初爆出代孕、棄養等負面新聞的女演員鄭爽，連逃漏稅的內容也以「日進斗金」的隱喻被畫進動畫片中。

▲網易推出2021《娛樂圈畫傳》。（圖／翻攝網易新聞）

▲大陸鋼琴王子李雲迪嫖娼事件。（圖／翻攝網易新聞）

隨後在船上的各個角落發生的就是各個藝人發生的事件，包括涉嫌嫖娼被逮的李雲迪，只見他坐在鋼琴前一手彈琴、一手撫摸坐在琴上的女子，身穿捕快衣服的男子手持拘票，生動刻畫此一事件。鏡頭一轉，一名女子拿著大鎚，鎚上散發出陣陣電光，坐在地上的男子用手擋著臉，露出害怕的神情，正是王力宏離婚風波的事件寫照。

▲網易推出2021《娛樂圈畫傳》。（圖／翻攝網易新聞）

▲2021娛樂圈經典的「蕾神之鎚」。（圖／翻攝網易新聞）

影片結尾時，海浪將船打翻，雲霧消散後，一艘小船駛向遠處的岸邊，伴隨著太陽升起、海鷗飛翔，意喻雨過天晴迎來光明，也代表相關單位出手整治娛樂圈亂象後，未來會越來越好。

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
刑事局「警花」淪小三！　讚已婚台商：X完我還能二次上陣
自爆交往9年沒做！　藍營女戰神「前嫩男友」驚人家世曝
4年吸金18億！　正妹直播主等12人遭起訴
正妹治療師比基尼逛大街　鄉民被晃暈：I need help
詐騙假冒「東森寵物雲」徵才　公司嚴正聲明
快訊／立場新聞宣布「立即停止運作」　遣散所有員工
豪送保時捷！超商新年福袋開賣　超狂獎項曝光
最佳連鎖速食店票選出爐！　這間黑馬打敗摩斯漢堡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港警凍結《立場》2.1億資產　懷疑「英國開分社」涉勾結外部勢力

18線藝人、網紅也慘了！　他分析：經紀人證「先過濾劣質個體戶」

陸白羽雞3品種現世　突破100%全進口「卡脖子」問題

《立場新聞》宣布立即停止運作　所有員工已遣散

西安20天飆962例確診　陸衛健委：有病例外溢情況！

網易年度「吃瓜」大片出爐　蕾神之鎚、李雲迪摟女、吳亦凡坐牢全收錄

大陸追逃稅！協助藝人偷逃稅「3名黑中介」被捕　祭年底最後通牒

連假疫情擴散風險大　陸衛健委派15督察組赴各地

港蘋停運作3日後　《立場》早有「準備」：停收贊助、下架評論文

帳戶突「多出4億」！炒股男超震驚：我的嗎？　下秒傻了

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

港警凍結《立場》2.1億資產　懷疑「英國開分社」涉勾結外部勢力

18線藝人、網紅也慘了！　他分析：經紀人證「先過濾劣質個體戶」

陸白羽雞3品種現世　突破100%全進口「卡脖子」問題

《立場新聞》宣布立即停止運作　所有員工已遣散

西安20天飆962例確診　陸衛健委：有病例外溢情況！

網易年度「吃瓜」大片出爐　蕾神之鎚、李雲迪摟女、吳亦凡坐牢全收錄

大陸追逃稅！協助藝人偷逃稅「3名黑中介」被捕　祭年底最後通牒

連假疫情擴散風險大　陸衛健委派15督察組赴各地

港蘋停運作3日後　《立場》早有「準備」：停收贊助、下架評論文

帳戶突「多出4億」！炒股男超震驚：我的嗎？　下秒傻了

港警凍結《立場》2.1億資產　懷疑「英國開分社」涉勾結外部勢力

刑事局形象大使淪小三！讚已婚台商「居然還能二次上陣」下場曝

染疫者恐變「Long COVID」　醫解析「新冠後遺症」：5類人當心

三立新聞疫情報導未經查證　NCC罰80萬元

機車「後照鏡仰躺」他傻爆眼！　6細節惹笑老司機：太猴了吧

「金融年終上看12個月？」證券妹苦曝實情　網反按讚：等發雞排

國民黨翻綠營新聞稿三問蔡英文　把彰化、苗栗當二等公民？

大同拿回王令麟投資土地？　東森重訊澄清：森岳傳播非旗下公司

減輕家長負擔　教長曝明年學前教育預算502億、育兒津貼再加碼

爽脆白玉蝸牛開場！台北享精緻「森林餐宴」　高原鹿肉扎實細緻

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

大陸熱門新聞

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

高三妹遭姊夫毒殺！父怒吼：我待他不差

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

眼睛小被罵辱華　女模PO照開嗆

立場新聞宣布停止運作　所有員工已遣散

林瑞陽在陸資金遭凍結　國台辦回應

西安封城擋財路！　她損失「2個億」怒砸鐵門

何韻詩被抓！　港警捕《立場新聞》6高層

超狂媽把客廳當泳池！潛入魚缸網看傻

賓士廣告「瞇瞇眼模特」被轟辱華

60歲嬤自然受孕產女嬰！丈夫68歲網嚇壞

3歲童遭父母「啃娃」吃播　賺65萬慘了

何韻詩被捕　杜汶澤：我知你不會怕

他打開手機App震驚　帳戶突多出4億

更多熱門

相關新聞

王力宏是否為劣跡藝人？　國台辦回應

王力宏是否為劣跡藝人？　國台辦回應

歌手王力宏被妻子李靚蕾踢爆私下混亂男女關係，優質形象全毀，宣布暫退演藝圈後，返台繼續隔離生活中。他近年表演重心放在大陸，受到醜聞影響當地工作全丟光，國台辦發言人馬曉光29日也被問到此事。

王力宏潮牌店稱「剪下古董做衣服」！　陸網全氣炸

王力宏潮牌店稱「剪下古董做衣服」！　陸網全氣炸

毀殺王力宏　有貓膩嗎？

毀殺王力宏　有貓膩嗎？

中國兩大遊戲廠下嚴令連假玩4小

中國兩大遊戲廠下嚴令連假玩4小

命理師曝「王力宏事件」啟發：

命理師曝「王力宏事件」啟發：

關鍵字：

網易娛樂李雲迪王力宏蕾神之鎚吳亦凡動畫鄭爽王思聰錢楓張哲瀚

讀者迴響

熱門新聞

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

溫妮認了交往「億級男友」！

快訊／吳宗憲來了！給鹿希派大擁抱

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

狠愛演牛排影片被指像艾莎門　親上火線反駁

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面