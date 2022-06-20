深度挖掘李安等50位影視巨匠心事　藍祖蔚於台中舉辦新書導讀會

▲資深影評人藍祖蔚推出新書《叩問》、《夢迴》。（圖／台中市政府提供，下同）

記者游瓊華、高堂堯／台中報導

國家電影及視聽文化中心董事長、資深影評人藍祖蔚，集結從業30年來訪稿與影視評論，發表新書「《叩問》、《夢迴》台灣電影備忘錄」，並在19日於台中文學館舉辦導讀會。

導讀會由書林出版公司主辦、台中市影視發展基金會協辦，台中市長盧秀燕、市府新聞局長鄭照新、文化局長陳佳君、台中市影視發展基金會執行長林筱淇、書林出版社長蘇正隆均出席。

影視發展基金會介紹，《叩問》與《夢迴》以深度訪談方式，對李安、侯孝賢、張艾嘉、蔡明亮、瓊瑤、鍾孟宏、黃春明、文夏、郭南宏、坂本龍一、邱復生、張照堂、劉振祥等，共50位導演、編劇、演員、作家、音樂家、攝影師等不同領域代表人物，進行包羅萬象、深入淺出的精闢記錄。

林筱淇說，國際電影大導演李安也盛讚：「被藍祖蔚訪問時會很愛講，他總能勾引出擬難言欲藏，又抑制不住的專業熱情與對經歷想法之愛現。」如同書名《叩問》引《禮記‧學記》中「善問者如撞鐘，叩之以大者則大鳴」所言，藍祖蔚總能讓受訪者變得很健談、願意分享內心祕密，期待更多人可以看到他的著作，除可充分感受其對紙媒年代和電影的緬懷與情感，更了解台灣電影發展軌跡，也讓影視工作者的努力與成就為歷史所留存。

盧秀燕盛讚藍祖蔚飽讀詩書、文筆非常好，曾任製片公司經理、電視台影劇部門負責人，影視產業理論、實務兼具，可從評論者、參與者的不同角度解讀電影，在台灣影視發展過程中是創造者、評論者，也是參與者、推動者，堪稱影響力奇大的台灣影視產業推手，「大師來台中也是城市榮譽。」藉由新書導讀會，相信會讓眾多電影愛好者收穫滿滿。