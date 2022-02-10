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電瓶永久不壞？「天揚」推新科技　目標讓台灣做世界第一

▲電瓶可以永久不壞？

▲電瓶可以永久不壞？王鏑程新書及新產品發表。（圖／翻攝自鄭凱云臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

電瓶老舊無預警的壽命終結，常造成汽、機車突然無法啟動。不過，如今拜科技所賜，出現幾乎永久不壞電瓶，要為地球環保盡心力。桃園美女網友鄭凱云於臉書分享先生王鏑程所創辦的天揚精密科技，最近發表「電瓶可以永久不壞，省油及安全」新書及新產品，引發網友對此一革命性產品的關注。

▲電瓶可以永久不壞？

▲王鏑程新書電瓶可以永久不壞。▼鄭凱云和先生於新書發表會。（圖／翻攝自鄭凱云臉書）

▲電瓶可以永久不壞？

鄭凱云說，先生王鏑程是成大資源工程系學士、美國凱斯西儲大學材料工程所碩士，1990年成立天揚精密科技，從早期生產被動元件，到現在轉型專注創新發明與專利的設計公司，堅持台灣研發、台灣製造、開發設計新穎與進步的革命性產品，包括B-Power 永久電瓶系統、S-Building安全宅系統等系列產品。

▲電瓶可以永久不壞？

至於為何研發生產永久不壞電瓶？王鏑程直言，「科學的領域只有真理、沒有階級之分」。鉛酸電池已經使用了100年，不但有鉛污染，而且不可靠，而幾乎永久不壞的電瓶發明也有一些偶然，天揚精密發現善用超級電容的性質，不僅壽命可以超過40年以上，而且對自排車還可省油10-20%。BPower的應用，分為啟動型（燃油內燃機）及動力型（電動馬達），對能源產業帶來新的一頁。

▲電瓶可以永久不壞？

鄭凱云表示，天揚精密科技在先生帶領下，做的是世界唯一，要跟自己競爭的產業，力朝發現人類的秘密方向來研發，公司RD團隊一路走來，不斷密切的討論、實驗、修正…，讓想法和推測一步步化為真實的產品，以台灣第一及世界第一為唯一目標，共同提升台灣的科技高度。

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