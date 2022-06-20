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長新冠症狀？確診6歲男童手腳「指甲全發白」！醫師釋疑

p>記者白珈陽／台中報導

台中市一名6歲男童確診後，發燒、咳嗽2天後就症狀改善，家長正慶幸孩子無恙時，不料隔天醒來竟發現男童的手指、腳指甲完全失去血色、通通發白！家長擔心恐是「長新冠」後遺症，立刻焦急地向醫師視訊求診。醫師解答，這是由於新冠病毒感染過程中，造成血管受傷，手腳指血液循環變差導致指甲呈現白色，雖看起來怪異，但不會造成患者的生命危險，2、3個月後會自行復原，家屬不須太過擔心。

▲▼ 。（圖／童綜合醫院提供）

▲確診男童感染第3天，出現雙手腳趾甲完全變白的症狀。（圖／童綜合醫院提供）

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收治該名男童的童綜合醫院小兒感染科醫師高佳慧表示，男童是在6月初受到感染，出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀的2天後就退燒，但翌日雙手雙腳的指甲卻突然變白，男童的爸爸非常緊張，立刻掛了他們門診。

▲▼ 。（圖／童綜合醫院提供）

▲童綜合醫院小兒感染科醫師高佳慧 。（圖／童綜合醫院提供）

高佳慧說，經視訊診療發現，男童確實手腳指甲都發白了，但孩子仍然非常有活力的在家中跑來跑去，沒有什麼症狀。由於此案例是她首見，取得男童父親的同意後，她向國內其他感染科專家請教，才知道的確也有其他小孩出現過此症狀，不過別的案例是確診2～6周後才出現，該男童2、3天就出現指甲發白的狀況算是比較早的。

為何確診後會出現手腳發白的症狀？高佳慧說明，新冠病毒在感染人體過程中造成血管受傷、形成小血栓，導致指甲的血液循環變差，才會出現變成白色的狀況，但這種變色情形只是一個現象，完全不會造成生命危險，也不會影響手腳的功能，從目前案例來看，平均2到3個月後就會自行恢復，家長不用太擔心。

▲▼ 。（圖／童綜合醫院提供）

▲▼男童感染後手腳指甲呈現白色。（圖／童綜合醫院提供）

▲▼ 。（圖／童綜合醫院提供）

另外，此現象是否為「長新冠」後遺症？高佳慧指出，這種案例只能說是確診後可能會產生的狀況，並非一定是長新冠，無法就此定論。

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