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印度185人客機「發動機起火」　噴火驚悚畫面曝！空中急掉頭迫降

▲▼ 香料航空波音737起飛後噴火。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 香料航空波音737起飛後噴火。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度香料航空（SpiceJet）一架載有185人的波音737-800客機19日離地後不久竟發動機起火，卻因沒有足夠的跑道，無法停止，被迫繼續起飛。坐在機翼後方的乘客親眼目睹飛機不斷噴出火花，影片在社群媒體上瘋傳。這起事故疑似是有鳥隻被捲進發動機所致，所幸飛機掉頭返航後安全降落。

根據《每日郵報》，香料航空SG723班機19日載著185名乘客自印度帕特納（Patana）起飛時左發動機起火，乘客拍下的影片可見，飛機才剛從跑道上離地，左翼就不時噴出橘色火花，完全起飛後仍持續噴火。民眾在地面上拍攝的影片也可看見，飛機在空中飛行時左側不斷閃爍亮光。

儘管離地時發動機就有狀況，但因沒有足夠的跑道安全著陸及停止，機長只能繼續起飛，在750公尺（2500英尺）高度平飛，並關閉左發動機，以避免起火對飛機造成進一步損害。現代雙引擎客機單靠一顆引擎便可飛行，但機長仍選擇折返，起飛20分鐘後迫降帕特納，所幸無人受傷，乘客也鬆了口氣。

這架飛機機齡15年，香料航空發言人針對事故原因說明，機組人員懷疑是一隻鳥在飛機起飛後撞上發動機。印度民航局（DGCA）調查報告也指出，「航空公司報告，飛機準備起飛時1號發動機發生故障，機組人員懷疑是鳥擊，關閉發動機後返回帕特納，正安排替代航班。」

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