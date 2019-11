廉航「窗戶破了」膠帶貼了繼續飛！　航空公司回應了

▲印度香料航空的飛機破裂,只用膠帶貼一貼。(圖/翻攝自Hariharan Sankaran twitter)



記者林彥臣/綜合報導

印度的香料航空(SpiceJet)就遭到乘客投訴,卻只用膠帶貼一貼然後就繼續飛,這位乘客將照片拍下後,上傳到推特引發網友的討論。香料航空也對此發聲明致歉,強調對飛安不會有妥協的空間。

印度乘客薩卡蘭(Hariharan Sankaran)在推特上PO出照片表示,他在11月5日搭乘「香料航空」SG8152的航班,從孟買飛往新德里,發現飛機的窗戶出現破裂,上面只用膠帶貼一貼,「這不是主要的安全問題嗎?有人在聽嗎?」

薩卡蘭強調,用膠帶黏著代表已經有人發現窗戶破掉,這應該是重大的飛安問題,這種處理方式根本忽略乘客的安全。另外也有網友回應他的推文指出,9月搭乘香料航空SG732航班時,也發現相同的狀況。

▲另一位網友回應9月就發現類似的情況。(圖/翻攝自Hariharan Sankaran twitter)



根據印度媒體今日印度(India Today)報導,香料航空回應,破裂的部分是內窗,不會影響艙壓造成安全問題,「飛安是我們最關切的重點,香料航空對飛安不會有任何妥協的空間,一定會對相關的負責人採取必要的處置,也對於造成該位乘客的不便深感抱歉。」

報導指出,飛航專家解釋,搭乘飛機時坐在破裂的窗戶旁邊,一定會有機率把人吸走,飛機內部失壓和失溫都是短短幾秒鐘的時間而已,幸運的是那扇窗才剛破,並未完全破碎。

Spicejet flight SG8152 (VT-SYG) Mumbai to Delhi flying (5 Nov 2019) with a broken window stuck with cello tape. Isn't it a major safety concern? Anyone listening?@flyspicejet @DGCAIndia pic.twitter.com/8gflCyEBcT