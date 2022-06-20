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公車司機吃「軟糖」突昏迷！38乘客公路驚魂嚇壞　警驗成分慘了

▲▼軟糖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名公車司機開車時吃到含大麻成分的軟糖，當場陷入昏迷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

有些人開車時會吃一些小零食幫助提神，不過美國就有一名公車司機在開車時，不慎吃到含有大麻成分的軟糖，導致他在車輛還在行進時直接失去意識，所幸車上38名乘客全都安然無恙。警方事後已將司機逮捕，未來他恐怕得面對多項危險行為的指控。

綜合外媒報導，美國康乃狄克州一名陳姓公車司機，今年3月13日下午從波士頓賭場載著38名乘客準備返家，不料他在行經95號州際公路時突然將車輛停下，並昏迷在駕駛座上。警方趕抵時，司機仍處於昏迷狀態，另外還在他身邊發現一包已經打開的「大麻軟糖」。

▲司機身旁發現一包已開封的大麻軟糖。（圖／翻攝自smokiez官網）

▲司機身旁發現一包已開封的大麻軟糖。（圖／翻攝自smokiez官網）

警方事後將司機送往布里奇波特市（Bridgeport）當地一間醫院，經過血液檢查後，報告顯示，司機的血液中有高濃度的四氫大麻酚（THC），證實他在昏迷前曾服用含大麻成分的食品。警方在本月13日將他逮捕，並指控他犯下多達38項的危險行為。

司機14日在發庭供稱，他以為自己吃的只是普通軟糖，並透過中文翻譯強調，「我不知道那是大麻」、「我真的不知道」，而他任職的公車公司「Go Go Sun Tour」經理維克多（Victor Chen）也指出，該司機公司服務了10年，表現良好，平時不喝酒，不抽煙，只是愛吃甜食、糖果，「這在幾年前是絕對不會發生的，但現在這裡到處都是大麻。」

法院裁定司機以2.5萬元美金（約新台幣74萬元）交保，並將在今年8月25日再次開庭。

據了解，目前美國已經有37個州以某種形式將大麻合法化，無論是醫療用途、亦或娛樂用途，不過至今還是有13個州完全禁止大麻；而在美國，大麻使用者與銷售大麻的企業雖會面臨複雜的法律問題，但根據皮尤研究中心（Pew Research Center）2021年民調發現，有高達91%的受訪者認為應該允許醫療用、或以娛樂為目的使用大麻，顯示出大麻合法化的議題其實在美國人心中非常受歡迎。

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