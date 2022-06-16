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Toyz涉賣大麻出庭全認罪！　律師：他國中畢業不熟台灣法律

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲劉偉健今出庭坦承全部犯行，呼籲大眾要遠離毒品。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz劉偉健因涉嫌販賣大麻煙彈遭台中地檢署起訴，台中地院16日開庭，劉偉健對犯行全部認罪，坦言自戒治所出來後壓力很大，也對於做出不良示範很抱歉，呼籲大眾一定要遠離毒品。劉的辯護律師表示，劉因僅有國中畢業，且是香港人，對中華民國法律不了解，請求法院從輕量刑。

檢方起訴劉偉健4個販賣第二級毒品既遂罪、2個販賣毒品未遂罪，今日法庭審理時劉全部認罪，他表示，對社會做出不良示範及影響，非常抱歉，前陣子進入戒治所時想了很多，出來之後壓力也很大，呼籲社會大眾一定要遠離毒品。

劉的辯護律師陳志峯表示，劉全坦承犯行，請求依《毒品危害防制條例》第17條減刑；另一名辯護律師林庭暘指出，劉偉健是香港人，雖在港、台2地來回約4、5年，但對台灣法律並不熟悉，盼能從輕量刑。

台中地檢署查出，劉偉健自2020年11月間與被告楊嫌、賴嫌聯繫，並向上游方姓及江姓男子以60萬元價格購入大麻煙彈500顆，隨後由劉偉健指使賴嫌尋找合作販毒下線，並於2021年2月、7月間透過施嫌、劉嫌、李嫌販賣大麻煙彈，雙方約定以售價50%、25%、25%的比例朋分利潤，李嫌透過通訊軟體刊登販售訊息，以每顆4500元至7000元不等價格販售。

警方察覺有異後，於2021年8月9日佯裝成購毒者，以16萬5000元價格欲購入154顆大麻煙彈，隨後當場將李嫌等人逮捕，並扣得二級毒品大麻煙彈154顆等證物；經向上溯源，檢警認劉偉健也嫌重大，同年9月28日逮捕劉向法院聲押獲准，經羈押2個月，法官認為劉已供出毒品上手並坦承犯行，裁定150萬元交保。

但交保同時，由於劉被驗出毛髮有第二級毒品反應，又被檢察官聲請觀察勒戒獲准，劉進入台中戒治所至今年1月3日期滿獲釋，檢方偵結，依違反毒品危害防制條例起訴劉及共犯等8人。

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