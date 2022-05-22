3個女兒太孝順都不婚！單親媽想抱孫...帶頭示範找第二春

▲單親媽報名「第二春」鼓勵女兒找對象。（圖／示意圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

男大當婚，女大當嫁，如果兒女適婚，甚至超過結婚年齡，父母莫不各出奇招，期兒女想婚！中壢區美滿服務中心說，有寡居的婦人希望以身作則「再嫁」，激勵女兒找對象，有媽媽希望信教的兒子成家，願意改變信仰，以免兒子「左右為難」，還有一對夫妻告訴兒子，他們願意搬到鄉下老家，就不會有婆媳問題，凸顯父母用心良苦。

中壢區美滿服務中心指出，育有3個分別擔任教職、公司秘書及公職的張姓婦人告訴該中心，她的丈夫原本經營一家代工廠，育有3個女兒，生活還算中上，20多年前丈夫意外死亡，女兒分別14歲、12歲及11歲，所幸當年申請家扶中心扶助，加上丈夫存款，讓母女勉強過日，女兒也都研究所畢業，並且也有不錯的工作。

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張姓婦人原本認為自己苦盡甘來，等著抱孫，不料3個女兒卻很「孝心」的表示要終身陪媽媽，所以不想結婚，張婦苦勸無效下，除了希望女兒參加中壢區美滿服務中心「個別一對一」外，自己也報名參加「第二春」活動找對象，希望女兒們跟著找另一半。

陳姓婦人的獨子是虔誠教徒，因為媽媽是傳統信仰，孝順的兒子擔心未來媳婦因為宗教信仰發生婆媳問題，因而遲遲不敢交往信同一宗教女生，又不希望找信仰不同的對象，陳姓婦人表示，為了兒子幸福，她願意捨棄傳統信仰，只盼兒子早日成家。

家住新竹市的許姓夫妻，年輕時由湖口老家到新竹打拼，好不容易在新竹市區買了房子，兩個兒子學有所成，卻遲遲不婚，許姓夫妻要兒子報名未婚聯誼，也開出兩夫妻將搬回湖口老家，新竹房子供兒媳居住，以免發生婆媳問題。

中壢區美滿服務中心表示，逼婚或催婚似乎是國人「慣性」，因為除了自己父母，兄弟姊妹、三姑、六婆、八大姨都輪番上陣逼婚，搞得自己像是得了「恐婚症」。其實親子好好溝通，採取「順勢溝通」，或許反而容易達成共識。