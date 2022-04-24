就是要嫁男護理師！竹科2女兒願意等...這位媽媽堅持理由曝

▲護理師是許多未婚男女結婚的最愛。（圖／示意圖／中壢美滿提供）



記者楊淑媛／桃園報導

在女性自主意識抬頭的今日，護理師因具備臨床護理技能、護理專業知識，以及關懷照護等同理心特質，成為許多未婚或失偶男女結婚的最愛。中壢區美滿中心表示，一名從事護理退休的81歲獨居劉護理師，因為天生愛照顧人，日前向該中心表示，希望找個老伴，除了彼此相伴，也可以發揮所長照顧男方。

中壢區美滿服務中心指出，最近有不少未婚男女找對象，開出的條件是希望女方是護理師，一名住在新竹的媽媽帶來兩位科學園區上班的女兒，挑明希望能為女兒找男性護理師對象。中壢美滿說，該中心目前只有一位男性護理師報名，但年紀似乎不相配，這位即將從職場退休的媽媽表明，她們願意等男護理師出現，她相信女兒嫁給男護理師，將來一家大小有人照顧。

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而一名警大畢業警官，希望中壢區美滿服務中心安排女護理師對象，男警官認為，女護理師多半個性堅強、有耐心和同理心、與人溝通無問題，是他心中理想的對象人選。不過，中壢宏其婦幼醫院長張紅淇透露，依其37年醫療生涯發現，許多護理人員因工作緣故，婚姻對象有45%左右是院醫師或藥師、男護師，因為娶護理師當老婆，幸福多！

張紅淇說，婚姻的本質，是兩個人相知、相惜的相伴結果。他周邊就有非常多熟識的醫師朋友太太是護理師，包括幾位婦幼醫院院長，幾位長庚醫院婦產科醫師，或是宏其婦幼醫院的醫師，有10來位醫師太太是護理人員背景，這種組合的家庭的特性，就是有共同話題，了解雙方工作的辛苦面，家庭多半幸福美滿。