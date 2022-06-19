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社會 社會焦點 保障人權

開通緝犯的車逛大街遭攔查　駕駛藏一包安毒慘了

▲警方在市區大馬路攔停可疑車輛。（圖／中壢警分局提供）

▲警方在市區大馬路攔停可疑車輛。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

中壢警分局中壢派出所員警於18日傍晚執行巡邏勤務時，在桃園市中壢區中山路與元化路口發現1部自小客車形跡可疑，發現該車主為新竹地院發佈之通緝犯嫌，遂呼叫線上警網協助攔查，警方前後包抄攔停該車後盤查，該車駕駛人為35歲溫姓男子並非車主，卻意外查獲溫男持有二級毒品安非他命一包等物品，全案依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

▲▼雖然未查到通緝犯車主，卻意外查獲駕車男子持有毒品。（圖／中壢警分局提供）

▲▼雖然未查到通緝犯車主，卻意外查獲駕車男子持有毒品。（圖／中壢警分局提供）

▲▼雖然未查到通緝犯車主，卻意外查獲駕車男子持有毒品。（圖／中壢警分局提供）

中壢警方於昨日傍晚17時30分執行巡邏勤務時，在中壢區中山路與元化路口，發現1部自小客車形跡可疑，經電腦查詢系統後，發現該車主為新竹地院發佈之通緝犯嫌，遂呼叫線上警網協助攔查，經線上警網於中山路與元化路口路口順利攔停後，發現該車駕駛人為溫姓男子並非通緝車主，警方則上前實施人、車盤查，溫男即主動交付警方二級毒品安非他命一包等物品，全案依毒品罪嫌移送地檢署偵辦，並持續向上朔源，以維轄內治安。

目擊網友po文「抖音」將警方在市區道路攔停該車畫面，並有支援警力順利包抄盤查。中壢警分局表示，會持續針對可疑人車實施盤查，加強毒品犯罪等不法情事加強查緝，以淨化社會治安。

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