阿北騎車搖晃遭攔停酒測　「只喝半杯高粱不是犯罪殺人」怨警刁難

▲李姓男子口罩未戴好且騎車搖晃，員警發現後將其攔下。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

69歲李姓男子騎機車未依規定配戴口罩，且行進間搖晃，員警將其攔下盤查時發現他渾身酒味，經實施酒精測試，測試值竟高達0.93，由於李男之前已有酒駕紀錄，擔心遭加重處份，求情的說昨晚只喝半杯高梁酒「又不是犯罪殺人」希望員警可以通融，員警仍依法將其移請桃園地檢署偵辦。

▲聞到李男滿身酒味，依法實施酒測。（圖／桃園警分局提供）

桃園交通中隊警員吳奇祐10日15時許處理交通事故返隊時，在桃園區同安街見一名機車騎士口罩拉到下顎，未依規定配戴，且機車行進間搖晃不穩，便將其攔下盤查，卻發現該李姓男子渾身酒味，他表示昨晚在家有喝了一瓶啤酒，希望員警放過他。

▲▼由於李男已有酒駕前科，向警方求情遭拒。（圖／桃園警分局提供）

但因他身上酒味濃烈，經員警詳加詢問，他才說除了啤酒又喝了半杯高梁酒，經實施酒精測試，測試值竟高達0.93MG/L，李男大吃一驚，表示去年已有酒駕紀錄，準備要去清潔隊服勞役時，因為有喝酒而被拒，不料返家途中竟遇到警察又被抓，擔心若遭移送會加重處份，「又不是犯罪殺人」拜託員警通融，員警表明執法無私的立場，李男不斷抱怨警方小題大作，員警仍依法將其移請桃園地檢署偵辦，警方呼籲民眾勿心存僥倖，飲用酒精飲料切勿駕駛汽機車，以免害人害己。