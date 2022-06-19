迪士尼員工誘拐少女！上班傳色情訊息　「很榮幸奪走妳的初夜」

▲ 哈德森以為釣到未成年少女，沒想到中了警方之計。（圖／Polk County Sheriff's Office）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州波爾克郡（Polk）警方為釣出引誘未成年者進行性交易的罪犯，假扮成兒童網路釣魚，一口氣逮捕12名嫌犯，其中一名30歲男子在大小朋友熱愛的迪士尼樂園擔任巴士司機，甚至利用上班時間傳送色情訊息，對偵探假扮的15歲少女說道，「很榮幸能奪走妳的初夜」。

綜合《紐約郵報》等報導，波爾克郡警長辦公室17日宣布，與幾家機構的偵探進行為期2周的臥底調查「保護兒童2號行動」以後，逮捕12名涉嫌在網路上引誘兒童進行性交易的男子，年齡介於20至67歲之間，共面臨49項重罪指控。

警方說明，其中一名嫌犯為30歲男子哈德森（Zachary Hudson），曾在佛州奧蘭多市的迪士尼世界（Disney World）擔任巴士司機，今年6月4日至5日間和一名偽裝成15歲少女的臥底偵探在網路上聊天後被捕。

當偵探問他是否介意自己只有15歲，哈德森回答，「年齡只是個數字罷了」，傳送自己的裸照後說道，「很榮幸能奪走妳的初夜」，還描述自己想如何和少女做愛。他曾在上班時間傳送露骨訊息，約見面時還穿著迪士尼制服。

哈德森在奧蘭多落網，照片可見他身上的員工制服，被控犯下一項使用雙向通訊裝置的重罪及一項向未成年者傳送有害物的罪名，目前關押監獄。波爾克郡警長賈德（Grady Judd）指出，「如果你的迪士尼巴士誤點了，那是因為哈德森忙著自拍和對他以為是小女孩的人說垃圾話。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》