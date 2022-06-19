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社會 社會焦點 保障人權

酒駕累犯4度拒測嗆「我就是故意」　警壓制手法過當？分局回應了

▲▼ 。（圖／）

▲員警以右手臂將酒駕拒測逃逸的虞男撂倒，遭民眾質疑執法過當 。（圖／截取自社會事新聞影音）

記者白珈陽／台中報導

台中市虞姓男子昨日下午酒駕逃逸遭警追捕，警方對其壓制並施以辣椒水順利逮捕。但警方在追捕過程中，有以右手臂將虞男撂倒、壓制在地等動作，有民眾質疑是否執法過當？警方回應，當時虞男消極不配合酒測，還嗆警「我就是故意的」，甚至推擠警方逃逸造成2名員警受傷，員警才對虞進行壓制，雖動作看起來較大，但虞男僅受輕微擦挫傷，經送醫無大礙，其家屬也未對警方動作有意見。

據查，虞男（41歲）從事工人，有傷害、2次酒駕前科，因上次酒駕時間是在去年，駕照遭到吊扣，目前為無照駕駛。昨日他行經嶺東大學附近時，看見警方巡邏，疑心虛將車停靠路邊並下車欲避開員警，警方見狀遂上前攔查，靠近虞男後發現其身上有濃厚酒味，便對他進行酒測，但虞男卻不願配合，多次吹氣中斷，直到警方第4次要求吹氣，還嗆警「我就是故意的（不配合酒測）」，隨後推開警員導致員警受傷。

警方指出，因虞男抗拒警方酒測隨之逃逸，更造成員警受傷，警方才對其壓制、施以辣椒水，並無執法過當之嫌疑，家屬也未有意見。

▲▼ 。（圖／）

▲警方壓制虞男。（圖／截取自社會事新聞影音）

根據警方密錄器及民眾錄影畫面顯示，虞男面對警方攔查酒測態度輕挑，呼氣時敷衍了事，見警方要將他帶上警車，竟拔腿就跑。身穿紅衣的虞姓男子沿著嶺東大學外側圍牆逃逸，2名員警緊追在後，警方追上虞男後，以右手前臂揮擊虞男頸部，虞男不支倒地後仍試圖起身逃跑，但警方立刻以防護噴霧噴灑其眼睛，令虞男暫時失去行動能力，最後支援警力到場，順利將虞男逮捕到案。

▲▼ 。（圖／）

▲虞男面對警方酒測態度輕挑。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中第四警分局表示，18日下午5時20分，春社派出所員警於南屯區嶺東路與建功路口，發現41歲虞姓男子騎機車見警閃避，將其攔查後多次消極不配合吹氣，甚至徒手推擠警員逃逸現場，經呼叫支援警力將虞男控制住，惟虞男仍抗拒遭捕，造成黃姓及李姓警員手腳擦挫傷，使用防護型噴霧協助制止後，將虞男上銬逮捕。

警方表示，虞男在就捕過程中因拒捕造成額頭、右手有擦挫傷，經治療無大礙，訊後依涉嫌妨害公務、公共危險罪移送法辦。另外，本案受傷的兩名員警，經前往烏日林新醫院治療也無大礙，春社派出所長、督察組長親自進行慰問。

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