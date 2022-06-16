大叔交往國中女！搞出「人命」不認帳 　親子鑑定狠打臉

▲台中謝男和國二女學生交往，讓小女友懷孕墮胎後，雖然死不承認2人有上過床，法官還是依DNA親子鑑定等證據，判謝男須入監6月。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台中報導

台中一40多歲謝姓男子和國二女學生小鈴(化名)交往，2人相差至少26歲以上，謝男不甩小鈴母親曾傳訊息警告他「女兒是國二生」，仍與小鈴發生關係，導致她在交往隔年就懷孕墮胎。謝男雖打死不認有和小鈴上床，辯稱孩子不是他的，但基因鑑定證明謝男與胚胎有親子關係，被法官判處入監6月，全案還可上訴。

判決書指出，謝男在臉書認識14歲的國中女學生小鈴，和她在2019年3月成為男女朋友，小鈴母親隔月曾傳訊警告謝男「女兒是國二學生」，謝男明知道小鈴年僅14歲，仍不甩會吃上刑責與她上床，導致小玲於2020年10月因懷孕而必須墮胎。

全案審理時，謝男否認和小鈴發生關係，稱2人有天晚上吵架，小鈴說要去火車站上廁所後，人就消失不見，結果隔日在新竹被找到，不久後小鈴就跟他說她懷孕了，且因她喝醉了，不知道小孩是誰的。他因為小鈴母親要求，才陪她去墮胎，並在墮胎手術書上簽名。

儘管謝男稱孩子不是他的，卻不肯與胚胎比對DNA，還封鎖警方所有聯繫電話，逃避警方約詢，直到偵查應訊時，才由檢察官當庭採集到唾液。雖然依照鑑定結果，謝男與胚胎有親子血緣關係，謝男仍堅稱就是沒上床。

法官認為，小鈴進行墮胎手術時已有母親陪同，可見謝男到場身分並非單純的陪同者，謝男作為有一定歷練的成年人，會於手術同意書上簽名，顯知道小玲會墮胎和他並非無關，再推算小鈴受孕時間，代表謝男收到小鈴母親簡訊告知年齡之後，2人還發生關係，足以證明謝男犯行。

法官兼衡謝男從事工地臨時工、與高齡父母同住，每月尚須負擔房租和車貸，勉強維持經濟狀況等情狀，依對14歲以上未滿16歲之女子性交，處徒刑6月，全案還可上訴。