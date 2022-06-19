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俄軍投入預備役部隊猛攻烏東！　北約祕書長：戰爭恐持續數年

▲▼烏克蘭東部利西昌斯克（Lysychansk）戰火下的樣貌。（圖／路透）

▲ 烏東利西昌斯克遭戰火摧殘。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭已經邁入第117天，北大西洋公約組織祕書長史托騰柏格警告，戰火恐怕持續數年，向烏軍提供先進武器將增加從俄軍手中解放烏東頓巴斯的機會。俄軍持續砲轟盧甘斯克地區，將所有預備役部隊投入北頓內茨克等地，基輔市長克里契科指出，俄國人最後會發現，俄國士兵是因總統普丁的野心而喪命。

北約史托騰柏格（Jens Stoltenberg）向德媒《週日畫報》（Bild Am Sonntag）指出，「我們必須對這可能歷時數年的事實做好準備。我們對烏克蘭的支持絕對不能鬆懈，即便成本很高，不僅是因為軍援，也是因為能源及食品價格上漲。」

他本周稍早曾透露，本月稍晚在馬德里舉行的北約峰會預計通過一項援烏方案，將幫助烏克蘭從蘇聯時期的老舊武器系統過渡到北約標準裝備。

▲ 北頓內茨克一座運動場館被毀。（圖／路透）

▲ 北頓內茨克一座運動場館被毀。（圖／路透）

俄羅斯為全面控制盧甘斯克東部，持續發動猛攻，主要目標北頓內茨克（Severodonetsk）18日再度遭到重型火砲及火箭彈攻擊。盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）說明，俄軍對北頓內茨克南部城鎮的攻勢被烏軍擊退，但周圍村莊的局勢依舊艱困。

蓋戴發文表示，「俄國人將他們所有預備役部隊投入北頓內茨克及巴克馬特（Bakhmut），試圖完全控制區域中心，切斷利西昌斯克（Lysychansk）-巴克馬特公路。他們沒有成功，正快速陣亡。」

他也提到，儘管利西昌斯克持續遭受砲擊，但仍完全由烏克蘭控制，正進行疏散工作，每天都有人道主義車隊進入，但一條重要的聯外高速公路因俄軍攻勢無法通行。

▲ 克里契科指出，俄軍撤出烏克蘭後才會談判。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 克里契科指出，俄軍撤出烏克蘭後才會談判。（圖／達志影像／美聯社）

烏俄交戰近4月以來，雙方都損失慘重。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）向BBC指出，俄國大眾最終會意識到，年輕士兵的犧牲不過是為了滿足總統普丁的野心。

烏克蘭24歲知名反貪腐社運人士拉圖什尼（Roman Ratushny）上戰場抗俄，6月9日在哈爾科夫的伊久姆市（Izyum）陣亡。克里契科在他的葬禮上指控，普丁正在摧毀數百萬烏克蘭及俄國人的生命，「這對俄國人和俄羅斯聯邦來說也是場悲劇。人們至今還不明白，但我相信他們很快就會意識到這項現實。俄國人陣亡是為了什麼？普丁的野心？」

當被問及是否擔心烏克蘭會被迫向俄國讓步，克里契科指出，割讓土地不該發生，「我非常確定我們將準備好就一些妥協進行談判。當最後一名俄國士兵離開烏克蘭，那就是談判的時候了，但現在時候未到。俄國人必須離開我們的祖國。」

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