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德總理蕭茲：G7將力挺基輔到底　需要多久就多久

▲▼德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國總理蕭茲明確表態力挺烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社柏林18日綜合外電報導

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示，七大工業國集團（G7）將會在即將登場的高峰會上明確表示，烏克蘭能夠期待獲得G7的持續支持，「需要多久就多久」。

在德新社（DPA）於18日刊登的專訪中，蕭茲表示，他希望利用預定6月26日至28日在德南巴伐利亞邦阿爾卑斯山區艾爾莫城堡（Schloss Elmau）召開的G7峰會，討論烏克蘭的長期展望。

DPA引述蕭茲說：「我們將會持續支持烏克蘭，需要多久就多久。我們希望確保俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的盤算不會得逞。」

「普丁顯然寄望一旦他征服足夠領土，一切就會按部就班到位，而國際社會將會回歸一切如常。那只是幻想。」

蕭茲表示，他和法國、義大利及羅馬尼亞領袖於16日聯袂走訪基輔（Kyiv）期間，已與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統討論進一步提供武器給烏克蘭議題，尤其是彈藥和大砲。

前述4國領袖也支持烏克蘭申請加入歐洲聯盟，蕭茲表示，他希望下週在布魯塞爾舉行的峰會中，歐盟全體成員將會同意讓烏克蘭成為歐盟候選國。

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