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華盛頓郵報：美國與盟友為烏克蘭長期衝突做準備

▲▼拜登在紐時專欄證實，美國將提供烏克蘭中程火箭系統。（圖／路透社）

▲美國總統拜登。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國官員透露，拜登政府及盟國正為烏克蘭長期衝突做好準備。在此之際，美國試圖透過增加對基輔政府的軍事援助，阻止俄羅斯獲勝，並忙著緩解這場戰事對全球經濟與饑饉所造成的不穩定影響。

華盛頓郵報報導，拜登本周宣布對烏克蘭提供額外10億美元軍事援助對抗俄羅斯，這是美國至今最大一筆援助，也是華府確保烏克蘭在東部頓巴斯地區的這場戰鬥中能堅持住的最新證據。

西方國家向烏克蘭提供的武器越來越先進，像是能夠摧毀重要軍事資產或深入俄羅斯的反艦飛彈、遠程機動火砲等，這些相關決定顯示出各國越來越願意承擔與俄羅斯關係意外升級的風險。這似乎也給了烏克蘭總統澤倫斯基勇氣，誓言要奪回俄羅斯控制的烏克蘭所有地區，包括今年2月24日之前就併吞的地方。

不過分析指出，就算烏克蘭外部援助增加、部隊士氣高漲，但面對俄羅斯規模更大、裝備更精良的軍隊，基輔與其支持者只能寄望於僵局。相較於莫斯科當初試圖奪下首都基輔的失敗，如今的頓巴斯戰役充分發揮俄羅斯的軍事實力，利用砲火打擊烏克蘭陣地，逐漸擴大影響範圍。

前美國駐北約大使達爾德（Ivo Daalder）表示，戰場上的僵局讓美國面臨一個嚴峻艱難的抉擇，要不繼續幫助烏克蘭維持可能的血腥現狀並帶來毀滅性全球後果，要不停止援助讓莫斯科佔上風，「但那也代表把烏克蘭餵狼……沒有人準備這樣做」。

美國國務院一名高官指出，拜登政府官員甚至早在2月份之前，就已經討論到伴隨全球外溢效應的長期衝突可能性。政府希望，這些新軍援武器，加上一連串制裁與外交孤立，能產生影響力，削弱普丁繼續作戰的意願。

即便這無法立即實現，官員認為，關於俄羅斯併吞烏克蘭的相關風險極高，美國政府甚至願意容忍全球經濟衰退與日益嚴重的饑饉，因為這結果可能鼓動普丁入侵其他鄰國、對北約成員國展開攻擊，「俄羅斯能夠實現其最大主義要求的結果，對美國非常糟糕，對我們的夥伴盟友非常糟糕，對全球社會非常糟糕」。

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