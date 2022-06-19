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寫到哭！陳雪曝有生以來自我懷疑⋯新作「卡住的點突然打開了」

▲▼作家陳雪。（圖／Facebook／陳雪）

▲作家陳雪近來發表新作《你不能再死一次》。（圖／Facebook／陳雪）

記者林育綾／綜合報導

知名作家陳雪創作多部小說都受到歡迎，近來又發表新作《你不能再死一次》，她透露當時在寫結局時，改了2個版本都覺得不太好，加上疫情期間氣氛低迷，每天寫到精疲力竭，沮喪無助到哭，「有生以來，我第一次對自己的寫作能力感到懷疑，我也懷疑自己所為何來⋯」，後來在伴侶阿早陪伴討論下，「卡住的點就突然打開了」，透過轉變自己，也看到文學的無限可能。

陳雪繼書展大獎小說首獎《親愛的共犯》後，又發表長篇小說作品《你不能再死一次》，挑戰了從前未嘗試過的題材，以連續殺人案為故事背景。而在小說出版後，她也在個人粉專透露，當初在寫這部小說的結局，一直沒寫好，改了第2個版本給阿早看，她還是搖搖頭說覺得不太好。

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陳雪提到，那時是疫情期間，氣氛低迷，每天睜開眼睛就是寫稿、改稿，休息的時間都在看影集、看小說，做功課找資料，精疲力竭，她沮喪地對阿早說「時間不夠，一下子我沒辦法變得那麼強，我還沒辦法做得那麼好，連續殺人太難寫了。」而在長期的壓力、對自己失望，也擔心伴侶對她失望地情形下，無助地哭了起來。

「有生以來，我第一次對自己的寫作能力感到懷疑，我也懷疑自己所為何來，我很早就成名，有滿滿的作品在身，一個五十歲的人，在這時要轉變路線，書寫自己不熟悉不擅長的題材與類型，這時重頭學起，是為了什麼？」

後來她明白，伴侶並非要為難她，正是因為知道她在改變自己，擔心交出去的作品不夠好，會遭到別人的誤解；直到有一晚睡前，她們像閒聊一樣聊起小說情節，一點一點構想劇情，討論許久，「卡住的點就突然打開了。」

陳雪形容，「就好像我困在一個地牢裡，四周很黑很黑，我以為是我一個人在受苦，我絕望得不得了，後來我才發現，阿早正在另一端，用很小的鑿子，拼命地在鑿洞，想要幫我把這個黑洞鑿開。」

透過這件事除了看見伴侶支持的愛，也看見這次在寫作上改變對自己的重要性，陳雪說，「寫作文章的此刻，我可以毫不心虛地說，我做到了，我沒有退縮，沒有閃躲，結結實實克服萬難，盡了全力，寫出了自己滿意的作品。然後我也知道了為什麼我要轉變自己，因為我看到走出黑洞之後，眼前是一條無比寬闊的路，轉變帶來新生，我看到了文學的無限可能。邀請大家一起來讀這本書。」

▲▼陳雪新作《你不能再死一次》。（圖／鏡文學）

▲陳雪新作《你不能再死一次》。（圖／鏡文學）

《你不能再死一次》故事背景為一件連續殺人懸案，主角李海燕在14年前時，好友丁小泉被裸身棄屍在她家的桃花樹下，滿樹是衣裙鞋襪；而當時因喪妻終日醉酒的父親被指認為罪犯，隨後縊死獄中。李海燕從此成了殺人犯的女兒，逃離故鄉，封印記憶，尋求新生。

14年後，桃林鎮又有少女被棄屍於樹下，現場的陳列一一復刻了多年前的殺人案，是模仿犯罪？又或是凶手根本逍遙法外？成為記者的李海燕彷彿受召喚回到桃林鎮，重逢了已成為刑警、丁小泉的初戀男友宋東年，他們懷著各自的理由，試圖找出真相，只是當記憶解封，過去的悲痛也隨之回歸。
 
凶手預告「七日之內，我將再來。」桃林鎮又有少女失蹤了，生命在倒數計時，在重疊的過去與現在之間⋯⋯。愛回來了，記憶回來了，所有的惡夢也都回來了。

出版社提到，《你不能再死一次》在殺戮裡發現救贖、不幸之中尋找幸福，再塑陳雪式死亡美學。毀壞後如何長出新的自己？探究受害者與加害者的迷離記憶，勾勒人性的光與影，新書已由鏡文學發行。

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