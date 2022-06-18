彰化3兄弟餓成皮包骨　導演批「社會安全網破洞」：里長知道沒通報

記者柯振中／綜合報導

彰化縣和美鎮的葉姓三兄弟生活貧困，餓得骨瘦如柴，全被送往醫院救治，消息引起社會震驚。對此，知名導演、副總統賴清德辦公室前主任陳文彬痛批，會發生這種情況，是因為4個重要的社會安全網破了洞，如果只是針對個案進行補助，難保不會在社會的其他角落再度上演。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如柴，模樣令人震驚。（圖／彰化縣議員賴清美提供）



陳文彬得知葉家三兄弟的消息，立刻詢問是否有吸毒、重症纏身，答案都是否定的，讓他感到十分驚訝，不曉得為何三兄弟會餓得不成人形，「我們的社會安全網呢？這是發生在今天的台灣社會嗎？」陳文彬趕往現場的途中，又得知了更新消息，葉姓大哥已被尋獲，但因為服藥過量失去意識，被送往醫院搶救。

陳文彬經過了解，才知道葉家原先有4兄弟，並非外來人口，屬於在地宗族，但最小的四弟2年前輕生身亡，妹妹也已經出嫁，葉家三弟因為視障，領有殘障手冊，每個月有3,000多元的補助，一家人平時靠兄長在外打零工維生。

▲葉家3兄弟靠著2位哥哥打零工維生，但受到疫情影響，工作機會減少，只能靠著三弟的視障補助過活。（圖／彰化縣議員賴清美提供）



不過，受到疫情影響，工作機會減少，葉家三兄弟只能靠著每個月3,000多元的補助維生，過去哥哥們外出工作時，有名嬸婆會送飯給葉家三弟吃，但嬸婆過世後，固定探視的家族安全網就缺了一角。

陳文彬分析，葉家兄弟住在宗族共有家產的後方，可能是兄弟擁有共業土地，因此無法申請低收，周邊雖然有鄰居，但沒有緊鄰，也沒有每天探視，直到救護車到場，才有人來關心，這是鄰里安全網破掉的第二角。

陳文彬說，地方管區警員巡邏時沒有發現個案，而鄰里長、地方代表雖然知道，卻沒有通報公所社會課或縣府社會局，導致三兄弟餓得不成人形，是社會安全網疏漏的第三角。

▲陳文彬認為，發生這種情況，是因為社會安全網破了4個洞。（圖／彰化縣議員賴清美提供）



此外，陳文彬認為，葉家三弟的家人有輕生的前例，還領有殘障補助，屬於高風險家庭，彰化縣府社會處、衛生局卻沒有列個案、追蹤訪視，是社會安全網破掉的第四角。

陳文彬指控，警政、民政、社政、鄰里社區互相照護的社會安全網破掉，應該互相照護的人漠視或能力不足、不懂通報求援，就算有民間社會公益團體，也會因為沒有資訊而無法將資源適時送上。

陳文彬說明，這已非個案單獨的問題，也無關個案有沒有接受捐款，而是社會結構上的問題，如果台灣社會容許這種事發生、社會安全制度出現嚴重漏洞，公民卻無法發揮力量，要求檢討制度問題，而只是針對個案補助，難保同樣的事件不會在社會的其他角落再度上演。

消息曝光後，已有許多慈善團體介入，暫時沒有資源不足的問題。不過，陳文彬建議，希望大家能冷靜思考，如何健全社會救助、資訊通報的制度，將心情放在破碎的社會安全網上、發揮公民責任，思考如何將破掉的安全網補起，「或許這才是葉家兄弟心底說不出口的衷心期待吧。」

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