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快訊／「堅」定向前走！綠黨團明辦記者會　挺林智堅選桃園市長

▲民進黨公投說明會台北場，新竹市長林智堅致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲新竹市長林智堅被看好轉戰桃園市長。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨選舉對策委員會今（18日）將確認新一波提名名單，其中，是否將徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長，備受外界矚目。據了解，桃園市議會民進黨團及市議員參選人們擬於明（19日）上午舉行「堅定向前走，團結拚勝選」記者會，桃園市議員彭俊豪表示，市民盼林可將竹市治理經驗帶來桃園，趕快來跟地方整合；市議員參選人許家睿表示，桃園這一局只要團結就會贏，林完全符合市民期待。

民進黨佈局桃園市長選戰，黨秘書長林錫耀、桃園市長鄭文燦日前約詢前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾3人，立委鄭運鵬則已表態「自己不能因提名被消耗」，被黨內解讀為支持林智堅；而林也在接受廣播節目專訪時稱，「球來了，我就接」，強調面對2022絕對不會迴避，將會直球對決。黨內推估，民進黨最快下週三（22日）正式提名林智堅。

不僅中央積極促成林智堅轉戰桃園，地方也準備鋪陳團結拚勝選氣勢，據悉，市議會黨團規劃將在明天舉行記者會，市議員參選人們也將到場，喊出「有智一同，堅守桃園」等口號。黨部主委張丞儀受訪說，地方一定是全力支持中央的決定，支持林智堅到桃園參選，另因鄭文燦、林智堅近期陸續確診，計畫邀請兩人錄製影片，在記者會中播放。

彭俊豪受訪談及，相對國民黨參選人張善政，林智堅擁有城市治理經驗，在年輕族群中接受度也非常高，對桃園市的熟悉度也高於張，此外，林智堅是「桃園女婿」，加上桃園與新竹兩市有共同治理平台，在政策因應上多有相同步調，例如疫情期間的防疫政策、停課標準等，因此，蠻多支持者肯定林智堅在新竹市的政績，也希望他能把新竹的治理經驗帶來桃園，趕快來跟地方做整合。

許家睿則說，民進黨在地也有很不錯、深耕地方的人選，而林智堅同樣是很好的人選，可以帶來新的氣象，亦能延續新竹市政經驗。他表示，桃園市經歷了鄭文燦兩屆經營，現在即將進入轉型期，市民期待有市政經驗、年輕的參選人投入選舉，林智堅完全符合這些期待。

不過，許家睿坦言，現在地方支持者對於林智堅轉戰桃園有兩種聲音，一是因為鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等前輩已經在地方跑了很長一段時間，支持者難免會有情緒，這是情有可原；另一種聲音則是期盼城市要進步、年輕化，「林智堅真的是不錯的人選，桃園這一局只要團結就會贏，但也需要時間來化解」，地方還需要大家一起努力團結、做進一步的整合。

彭俊豪補充，民進黨都是在競爭階段各自努力認真，但待大勢底定後，就會團結起來，守住桃園市長這席是大家的共識，希望中央能適度地與前輩溝通討論。張丞儀也強調，一直在與各個前輩溝通協調，大家都是想要為地方付出，相信中央會進行處理及協調，地方也會完全支持中央的決定，推薦大家期待的候選人，才有辦法贏得勝利。

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