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大陸 大陸焦點 特派現場

魏鳳和「解放軍不惜一戰」　大陸重申：不惜一切代價捍衛領土完整

▲▼大陸中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中。（圖／翻攝自央視）

▲大陸中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中6月11日，在香格里拉對話會期間對媒體表示，台灣問題是中國內政，一個中國原則是中美關係政治基礎，歷屆美國政府對此都有明確承諾，拜登總統也表示不支持「台獨」，但美方明顯言行不一，仍在不斷打台灣牌，嚴重虛化掏空一中政策。

張振中說，今年以來，美發布印太戰略報告，宣稱加強台自衛能力，派議員前政要竄訪台灣，特別6月8日再次宣布對台軍售，系列惡劣行徑嚴重危害中國主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，導致台海形勢緊張激化，這是極其危險的。

張振中說，台灣問題是最容易把中美關係引向衝突對抗的問題，如果處理不好會對兩國關係造成顛覆性影響。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國唯一合法政府，這是對一個中國的唯一正確理解。祖國統一人心所向，民族復興勢不可擋，中國人民解放軍枕戈待旦，將不惜一切代價堅決捍衛國家主權安全和領土完整。

大陸國務委員兼國防部長魏鳳和10日與美國國防部長奧斯汀舉行會晤。魏鳳和直接挑明解放軍立場表示，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價，堅決粉碎任何『台獨』分裂圖謀，堅決維護國家主權和領土完整。」

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