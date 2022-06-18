柯文哲自喻拆穿「國王新衣」的小孩　嗆中央：每天幹白癡事給我罵

▲柯文哲（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲日前曾批中央設立松機篩檢站、中正紀念堂兒童疫苗注射站，以及入境檢疫改「3+4」是白癡政策，引發民進黨不滿，但他並未因此改口，在民眾黨的Podcast節目中，再批「很白癡」，並自比是童話《國王的新衣》裡，拆穿國王沒穿衣的小孩，暗諷中央「每天幹白癡的事給我罵」。

針對松機篩檢站、中正紀念堂兒童疫苗注射站、入境3+4等罵中央祭出「白癡政策」的原因，柯文哲在Podcast「燒Roast眾」最新一集中表示，如果台灣每天確診數8萬，境外確診40人，這樣管邊境有意義嗎？「3+4」住同一旅館，實務上很困難，「更好笑的是，確診者可以出去感染其他同事，卻不能回家感染家人，你會覺得是哪個傢伙定的邏輯？但後面那排都坐台大醫學系的，就很奇怪。」

對於中正紀念堂設疫苗接種站，柯文哲說，打幾天就收起來，很簡單，北市每個學校都已經配對好幾月幾號打完疫苗，中央卻要弄個大型注射站，「我知道就是要拍照」，不是很成功就是衛福部長陳時中來看，好一點行政院長蘇貞昌來看，大賣就是總統蔡英文來看，「這就是媒體場」。柯文哲說，學校打流感疫苗好多年，中央又弄個中正紀念堂幹什麼？純粹作秀用。

柯文哲提及，有人說他嘴賤，忍不住就是要罵人，應該要當成熟的政治家，要說「如果中央願意協助地方，我們也是樂觀其成」，但自己則心想，找80個醫護坐在那，每天卻打沒幾個，猜是中央玩不下去就收掉。

「松機也一樣，」柯文哲表示，那時候三總跟台大開的採檢站，作業量還沒拉到極限，就認為中央沒必要大張旗鼓再去開新的線，而且松山篩檢站設完第二天，就推「快篩陽視同PCR陽」，然後當然就沒有客人了呀，「這實在是很白癡」。

接著柯文哲說，「我也要反省」，人家都說作秀，為什麼自己還要戳穿別人；他形容自己是「說國王沒有穿新衣的那位小孩」，每次都忍不住說別人沒有穿衣服，看起來很白癡，「啊他就每天幹白癡的事給我罵」。

柯文哲坦言，他就是無法很社會化、要講幹話，認為搞出「中央與地方一條心」、「同島一命，我們要共同戰勝疫情」相當白癡，「但我會努力改進的」。