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「不結婚麻煩了！」　柯文哲曝40歲單身朋友「屁股化膿無人換藥」

▲▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲16日出席公開活動時提及，自己有個朋友最近因為屁股化膿而動手術，因為傷口無法馬上縫合，得要坐浴2週，但家中卻無人可以替該名朋友換藥，使柯文哲跟朋友說「因為你不結婚，現在麻煩了，無法替自己的屁股換藥。」

柯文哲16日上午出席「愛無限暨擴大社福合作方案說明會」，感謝TVBS信望愛永續基金會、基督教文化交流協會的公益活動，去年資助台北市約1萬2000戶低收入戶食物兌換券、捐贈物品，今天更增長至2萬2000戶，且從低收入戶擴大到中低收入戶，讓更多市民能在此活動中得到幫助。

柯文哲表示，雖然實際統計數值尚未出來，但今年疫情對經濟的影響甚鉅，通常人流代表金流，今年度捷運運量受疫情影響掉到40％，預估今年疫情對產業的殺傷力更甚以往，紓困也成為了北市府一個重要議題。

柯文哲提及，自己最近在反省台灣社福系統到底出了什麼問題，在自己去美國的留學經驗中，發現美國人相當強調家庭，許多家庭有假日一起上教堂的習慣，而台灣目前40歲以上人口中，有三分之一尚未結婚，使政府與個人之間少了家庭緩衝，社會系統難以健全，如何重建家庭價值相當重要。

柯文哲也舉例，自己有個朋友因為屁股化膿，動手術切開引流，但因為是髒的傷口，所以無法馬上縫合，得要坐浴2週，等待傷口好了才可縫合。

柯文哲稱，該名朋友被醫生認定不用住院，所以被趕回家，然而家中卻只有高齡父母、朋友也未婚，所以無法替自己的屁股換藥，因此他就跟該朋友說「你看吼！因為你不結婚，現在麻煩了，他就是40幾歲不結婚啊！現在無法替自己的屁股換藥。」

最後，柯文哲說明，從此事讓他思考到家庭瓦解是很大的問題，社福系統可感受到家庭重要，有時候上帝無法照顧每個人，純粹靠政府照顧有困難，還是要依靠社會的公益社福系統。

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