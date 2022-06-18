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民眾黨備戰選舉　柯文哲赴金門當母雞搏聲量

▲▼民眾黨 2022全台大眾走開跑記者會 柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨2022全台大眾走開跑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨「2022全台大眾走」活動17日開跑，也代表將進入選舉年的備戰模式，首站選擇從離島的金門開始，由民眾黨選戰小組召集人、立法委員蔡壁如帶領團隊，與民眾黨金門縣議員參選人周曉芸和地方進行交流。身兼黨主席的台北市長柯文哲，也預計在18日前往金門，展開一系列的行程，同時也是擔任2022選舉年「母雞」的首秀。

蔡壁如表示，今年已經是民眾黨成立以來，第三年舉辦全台大眾走活動，而且是第二度選擇金門做為首站，之所以從金門出發，是因為金門雖然離台灣本島十分遙遠，歷史上卻是全台戰地最前線，也是草根基層民意第一線。

蔡壁如晚間與古洋樓青培站負責人蔡志舜，於民眾黨金門聯絡處舉行「返鄉青年經驗談」青年講座，與金門在地青年進行跨年齡、跨階層的交流。她提到，這次大眾走有兩項訴求，其一是倡議「十八歲公民權」投票，這個修憲案在今年三月高票送出立法院，還必須經過年底的複決公投，獲得965萬票的支持才能通過，蔡壁如呼籲，女生十六歲就能結婚，應該給十八歲青年自主權。

而大眾走的另一個目的，是為了年底九合一選舉集結士氣，蔡壁如認為要走進鄰里理解大家對民眾黨最真實的想法，並聚焦、推廣居住正義、社會安全、經濟繁榮、環境永續、財政紀律等5大共同政見

民眾黨金門縣議員參選人周曉芸全程陪同，表示青年對民眾黨來說是很重要的一員，尤其是離島地區，青年是否留在家鄉、青年返鄉意願都深深影響在地的經營與永續發展，與青年交流的過程中，發現這群年輕人非常有想法，也渴望擁有實踐能力，這是一個很好的機會，邀請全民一同參與這場「2022全台大眾走」，不分你我、傳遞價值，與青年一起共創永續台灣。

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