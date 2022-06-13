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社會 社會焦點 保障人權

人夫斗內直播主出遊摟腰、打屁股　她辯「粉絲福利」判賠20萬

▲▼直播,耳機,網路,直播主。（圖／取自Unsplash）

▲人夫迷戀直播主，不僅砸錢斗內成頭號粉絲，更進一步和直播主同住出遊，正宮氣炸怒告。（圖／示意圖，與本案無關／取自Unsplash）

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名人夫被妻子指控，他因迷戀直播主，不僅多次斗內成為頭號粉絲，還和直播主一起出門郊遊、深夜看電影，更一起入住飯店，有牽手、摟腰、敲屁股等行為，怒向直播主求償100萬元。直播主挨告後，則向法官辯稱，上述行為只是「粉絲福利」。不過法官不信，案經上訴至二審後，仍判直播主須賠償人妻20萬元。

判決書指出，高雄一名人妻和丈夫結婚後原同住在高雄市，不過後續2人在澎湖經營娃娃機台店，因此舉家搬往澎湖，直到2人的幼子出生後，為就近婆家照顧，人妻便和幼子先行搬回高雄，只有偶爾帶著兒子前往澎湖和先生團聚。

不過她卻發現，2人在婚姻關係持續期間，老公迷上一名直播主，不僅多次斗內，更是該名直播主斗內榜探花，還和直播主一起同宿飯店、相約出遊，老公還曾邀請直播主一起前往住處約會同宿，並有深夜看電影、摟腰、敲屁股，老公甚至還幫直播主背包包，2人互動親密形同熱戀情侶，讓她怒對直播主提告求償100萬元。

庭審時，直播主則向法官表示，人妻和她同樣都是直播主，直播主的工作就是需要和粉絲互動聊天，或是和粉絲一起出遊、用餐，強調人妻是因為知道她會在社群網站上分享現實動態，因此能查到她的行程，再進一步結合搭機紀錄，就誣指她和人夫有不正常交往關係。

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲直播主表示，主播界明爭暗鬥激烈，和斗內對象說話態度親暱或有相關親密舉動相當正常，也是所謂「粉絲福利」。（圖／示意圖，與本案無關／Pakutaso）

直播主強調，人夫從未邀請她到人夫的住處約會過，就算一起出遊聚會，也都是直播平台玩家粉絲的多人聚會，何況當時人夫還自稱單身、未婚，而她也在行程結束後立即離開。

至於被指和人夫同住飯店一事，則是人夫的朋友請他幫忙訂房，後續她收到房卡後，也是一人單獨入住。另對於2人被控有相關親密舉動，她則強調摟腰行為並非她主動為之，即便有那也是她所能提供給粉絲的「福利」。

她還說，目前她正處於事業上升期，更是經紀公司的重點培養對象，直播界明爭暗鬥激烈，直播主與斗內對象說話態度較為親暱也是相當正常的事情，主張同為直播主的人妻不應不會知道這樣的道理。

她也強調，何況她為鞏固粉絲，不會輕易與他人交往，儘管和人夫認識後逐漸熟稔，也因為人夫對她相當大方，而願意和人夫一起外出同遊，但人夫行蹤飄忽不定，更不是只有斗內她一個直播主，讓她對於2人是否繼續深交一事考慮許久，甚至一度斷絕往來，絕無侵害人妻配偶權等情事。

此外，過程中，人夫還一度因為送直播禮物花太多錢，而被母親發現，2人大吵一架，人夫還因此鬧出自殺未遂等情事。

一審，法官勘驗相關證據與證人證述後，不採信直播主的證詞，判直播主須賠償人妻20萬元。直播主不服，上訴二審。二審，人妻向法官怒指，2人的不正常交往關係被抓包後，直播主非但沒有絲毫歉疚之意，還對她嗆聲，更慫恿人夫和她離婚。

高雄高分院審理後，認為2人同住飯店，更多次有親密行為，牽手、摟腰，人夫更還有幫直播主揹包包等行為，直播主明知人夫為有配偶之人，卻仍和人夫同住出遊，與人夫關係親密，顯然已非直播主和粉絲間的單純交往，認定直播主侵害事實明確，駁回其上訴，維持一審原判。全案定讞。

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