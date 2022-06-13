老公身上有陌生香水味！孕妻逮渣夫出軌鐵證　訴離求償70萬

▲新北一名人妻在懷孕期間多次聞到丈夫身上有陌生香水味，進而逮到老公外遇鐵證，怒訴離後再求償70萬。（圖／／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／新北報導

新北一名林姓人妻和老公結婚後，卻發現老公外遇健身房學員，2人還多次發生關係，不過人妻當時已有身孕，選擇隱忍，不料事後卻仍發現老公的身體上多次散發陌生香水味，怒質問老公後，他才坦承和健身房學員仍持續有往來，還因此讓她懷孕，怒對2人提告。新北地院審理後，判老公和小三2人須連帶賠償人妻35萬元。

林姓人妻向法官哭訴，她和老公2人在2017年結婚，並在去年10月離婚，2019年2人婚姻關係存續期間，她逮到老公外遇健身房學員，並多次發生關係，當時因她有孕在身，選擇隱忍不發。

她原以為退讓會讓老公回歸家庭，不料在懷孕期間卻多次發現老公身上或衣物屢次沾有陌生香水味，詢問老公，但都被老公矢口否認，直到2020年老公才向她坦承，過去仍有和健身房學員持續來往，但向她坦承錯誤，願意回歸家庭，決心要和小三斷絕關係。

豈料，老公的承諾僅隔不到1年就破滅，去年2月老公竟向她表示，因小三已懷有身孕，更在小三的家屬面前表示願意和小三繼續交往；她事後更發現，和老公協商離婚條件的期間，老公透過電子郵件寄送給她的離婚條件電子檔作者竟就是健身房小三，怒對2人提告求償70萬元。

庭審時，老公則否認外遇出軌事實，反控當初會和人妻結婚是因為岳父強力催促，2人在結婚之初就多有摩擦，婚後人妻更是時常懷疑她和健身房學員有染，只要她不承認，就會持續逼問，更動用雙方家長公審，且當時協議離婚時，就已協議10萬和解，主張人妻不得再另行請求賠償。

新北地院勘驗相關證據後，發現老公並未否認外遇事實，認定老公出軌事實明確，2人行為已逾越一般男女社交往來分際，判老公和小三2人須連賠償人妻35萬元。全案仍可上訴。