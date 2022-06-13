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社會 社會焦點 保障人權

老公小王名字只差1字！人妻傳私密照辯「不小心傳錯」代價20萬

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）
▲台北一人妻偷吃男同事，傳私密照給小王辯稱「傳錯」遭打臉。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名人妻偷吃林姓同事，還傳內衣私密照給林男，被對方老婆提告後，人妻辯稱因為林男與她丈夫的姓名只差一個字，她才不小心傳錯訊息，但法官並不採信，人妻不只要賠償20萬元，和丈夫也因此事離婚。

判決書指出，這名人妻為某大學職員，去年出軌林姓同事，於8月間以Line傳送「我好愛你」，及僅穿內衣的私密照等親密訊息給林男，林男在訊息中也表示對人妻有「雙手臂攤開還不夠形容的愛」。人妻的丈夫發現老婆偷吃後，對林男提告，林男的妻子收到林男的起訴狀，才發現丈夫外遇，也向人妻提告。

人妻辯稱，她不知道林男已婚，被林男追求蒙騙才和他交往，知道他已婚就斷絕來往，會傳那些訊息給林男，是因為自己的老公也姓林，名字只跟林男差一個字，導致她要傳給老公卻傳錯人，發現後就把訊息收回了。

不過法官勘驗人妻與林男的對話，自2020年4月開始，雙方即有逾越朋友交往之對話，人妻被丈夫發現外遇時，也曾簽悔過書，承認她5月與林男開始交往，並在學校附近的旅館發生關係，請求丈夫原諒，法官認為，2人已逾越與一般朋友交往份際，有男女交往關係，並曾發生性行為，判人妻應賠償林男老婆20萬元。

此外，人妻的丈夫也向法院訴請離婚，表示這不是人妻第一次發生婚外情，且事發後也無積極修補婚姻的舉動，經士林地院審理，判准離婚。

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