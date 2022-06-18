蘇貞昌悼前大法官孫森焱辭世　法官判決「要接地氣」理念令人佩服

▲孫森焱16日晚間辭世，享壽89歲，蘇貞昌18日臉書發文悼念。右起蘇貞昌、孫森焱、孫森焱之妻黃綠星。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）



實習記者李密／台北報導

前大法官孫森焱16日晚間10點辭世，享壽89歲，消息傳出後，諸多法界人士皆表哀悼。對此，行政院長蘇貞昌18日發文悼念，指威權時期孫森焱就以自身司法實務經驗，強調法官判決必須「接地氣」，令人佩服。蘇真昌說，「司法官的個人修養，會透過裁判，影響到當事人的生活裡層」，並感念其一生對司法與法學的無私奉獻。

孫森焱家屬17日表示，4月初孫森焱在家附近跌倒送醫治療，住院期間感染新冠肺炎；治療後雖已痊癒，卻因肺功能損傷，心肺衰竭過世。蘇貞昌18日上午於臉書發文悼念，指孫森焱不僅透過豐富實務經驗為人平亭曲直，更藉深厚學術底蘊，諄諄教誨無數學子，培育許多司法人員在定紛止爭的過程中，實現公平正義。蘇貞昌強調，「司法官的個人修養，會透過裁判，影響到當事人的生活裡層」，期盼有更多的法律人能夠承襲孫大法官問學求道的敬業精神，讓台灣的司法繼續前進。

蘇貞昌回憶，1981年9月，孫森焱大法官在司法周刊發表「風俗與裁判」一文（也收錄於其所著「民法債編總論」代序）寫道：「假定裁判的結果，違反風土人情，不但不足以杜紛爭，反而可能引發當事人甚至社會大眾，對法治的懷疑，最後走向傷風敗俗的地步」。蘇貞昌說，那是美麗島大審後的隔年，在威權時期孫大法官就以自身司法實務經驗，指出法官判決必須「接地氣」，振聾啟聵，令人佩服。

蘇貞昌也貼出與孫森焱伉儷的合照，表示曾在出席國立台灣文學館升格典禮之際，巧遇夫妻二人，三人促膝聊著孫大法官提供給司法博物館展覽的文物，「天南地北，相談甚歡」。蘇貞昌也說，猶記得當時孫森焱康朗健談，不意驟聞近日辭世，「人生無常，不勝唏噓，也深感不捨。」