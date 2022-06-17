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批蘇貞昌帶頭輕忽疫情　政院反擊蔣萬安：違乎事實，大可不必

▲▼行政院發言人羅秉成、氣象局長鄭明典、疾管署長周志浩、消防署副署長蕭煥章。（圖／行政院提供）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）

實習記者李密／台北報導

國民黨立委蔣萬安17日受訪時批評，行政院長蘇貞昌身為全國最高行政首長，不應該帶頭輕忽新冠肺炎對民眾的危害。對此，行政院發言人羅秉成表示，指揮中心每日召開記者會或發布新聞稿，公布疫情發展狀況及相關防疫資訊，沒有任何人會輕忽疫情，強調「身為一個公眾政治人物之言行應為人表率，任意指摘他人輕忽疫情的批評，違乎事實，大可不必。」

蘇貞昌16日於臉書公布陳時中、王必勝及莊人祥等人確診後的自拍照，表示「讓國人知道他們一切安好。」並重申今年染疫患者有 99.6% 都呈現無症狀或輕症，絕大多數居家照護後就能自行康復，而確診數的增幅也逐漸趨緩。

▲蔣萬安團隊ㄝ,蔡畹鎣,黃子哲,。（圖／記者宋良義 攝）

▲蔣萬安17日批蘇貞昌不應帶頭輕忽新冠肺炎對民眾的危害。（圖／記者宋良義攝）

對此，蔣萬安批評，他也確診過，能深刻體會確診者身體心理的種種不適，政府不能輕忽確診對身體健康的危害。特別是孩子兒童染疫後後續的影響可能遠超乎預期，身為全國最行政首長不應該帶頭輕忽新冠肺炎對民眾的危害。

行政院發言人羅秉成17日回應，指揮中心每日均會公布相關防疫資訊與數據，其中有關99.6%之確診者均為輕症與無症狀等資訊，「其本意很清楚是籲請民眾面對此波疫情『戒慎而不恐懼』」，並將此客觀事實與數據告知染疫民眾無須過度恐慌，且在政策上要把醫療資源留給照顧中重症，或是有可能引發中重症的高風險族群，像是高齡長輩、慢性病患者，或是需加強照顧的嬰幼兒，凡此都是政府現階段的醫療照顧重點。

此外，羅秉成表示，衛福部在疫情發展初期就已將疫情發展跡象率先通報給世界衛生組織（WHO），行政團隊在這兩年多來也莫不戰戰兢兢，不敢稍懈，而指揮中心每日召開記者會或發布新聞稿，公布疫情發展狀況及相關防疫資訊，公開透明，盡心盡力，「沒有任何人會輕忽疫情。」並強調身為公眾政治人物應為人表率，類此任意指摘輕忽疫情的批評，有失偏頗，大可不必。

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