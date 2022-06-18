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不再風中殘燭！陳水扁曝吳淑珍症狀明顯改善　「可望下周出院」

▲陳水扁14日陪同吳淑珍到高雄長庚醫院。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

▲陳水扁14日陪同吳淑珍到高雄長庚醫院。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

記者蘇晏男／台北報導

前第一夫人吳淑珍10日確診新冠肺炎，前總統陳水扁透露其妻雖是輕症，但因脊髓損傷抵抗力較差，血氧濃度掉到91、92，整個人就像「風中殘燭」，引發外界關注。事隔一周，陳水扁指吳淑珍病況明顯改善，在醫療團隊悉心照護下，可望在下周出院。

陳水扁5月31日自曝確診新冠肺炎後，6月10日也傳出吳淑珍染疫；陳對外透露，雖然妻子是輕症，但因為脊隨損傷，姿勢性低血壓會癱軟昏倒，血氧還會掉到92、91，且因腹肌沒辦法使力，有痰咳不出來，照顧起來都沒辦法休息，整個人像「風中殘燭」。

陳水扁今（18日）在臉書表示，吳淑珍從住院之初的危急，到目前的穩定，症狀已有明顯改善並進步，很欣慰在高雄長庚醫院醫療團隊的悉心照護下，如果一切順利，可望在下周出院。

陳水扁說，6月14日他穿防護衣陪同吳淑珍到高雄長庚病房後，隨即離開返家，多日來只能透過手機視訊通話，內心焦慮隨著太太聲量大小而起伏。陳也指，（跟吳淑珍）說電話的長短，顯示病情變化寫在臉上，有時候等了一整天說不到一分鐘。

陳水扁表示，感謝高雄長庚醫院醫療團隊的照顧，也謝謝所有關心吳淑珍的好朋友。

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