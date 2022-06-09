超少見！妹子大讚茶の魔手「1樣料」　一排也推爆：拜託試試

▲茶の魔手從台南發跡。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

手搖品牌「茶の魔手」從台南發跡，是南部頗具代表性的手搖飲，而先前本站曾報導《第一次喝茶の魔手「不會點」 專業台南人都推這1杯》，許多在地人都推薦招牌「山楂烏龍」。近日則有網友大推茶魔1物，馬上被讚內行，「很～好～喝！完全不會怪！高中被學姐推薦後，現在去茶魔只點這個了。」

一位女網友日前在Dcard板上發文，「真心推薦茶魔藍莓凍」，接著貼出照片，只見她點的是大杯的「藍莓凍爵奶」再加波霸珍珠，甜度冰塊是無糖微冰，價格為55元。原PO就大讚，「藍莓凍奶茶+波霸，真的是我的愛啊！」也補充料本身有甜度，所以點無糖就很足夠。原PO最後笑說，「不知道是不是大家都知道這個好喝了，上來推坑看看。」

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▲原PO大推茶魔的藍莓凍。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，留言處馬上有人懷疑，「藍莓凍加奶茶真的會好喝嗎？酸甜酸甜不會怪怪的嗎？」原PO就回覆，「我覺得反而是畫龍點睛」，因為奶茶喝多了會甜膩，「藍莓凍救了它，整個變清爽！」’

底下也有許多網友驚呼，「我也覺得這個超棒！每次去茶魔只點這個」、「很～好～喝！完全不會怪！高中被學姐推薦後，現在去茶魔只點這個了」、「以前別人跟我說很好喝，我還不信，喝了一口後！我怎麼以前不知道有這種東西」、「我每次去，店員都說現在沒有藍莓凍」、「藍莓凍奶一生摯愛，去台南喝幾次之後就愛上。」

還有人推藍莓凍其他喝法，「我都清茶+藍莓凍，無糖就好好喝歐買尬」、「鮮奶普洱+藍莓凍一生推……拜託看到這則留言的大家去試試看」、「這個真的很好喝！伯爵鮮奶茶加藍莓凍真理。」話題也吸引前店員現身，「可以放久一點，讓它的藍莓凍汁滲出來更好喝（之前當店員的時候都會撈很多汁）。」