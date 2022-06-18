工程師替IE瀏覽器「建立墓碑」照片爆紅　象徵一個時代的落幕

▲象徵一個時代終結，工程師替IE瀏覽器樹立墓碑爆紅。（圖／路透社）

文／中央社

微軟Internet Explorer（IE）瀏覽器問世27年後正式終止服務。為IE建造「墳墓」的韓國工程師指出，IE曾讓他的工作相當痛苦，但也忍不住感嘆其光輝時代就此落幕。

法新社報導，擁有全球最快平均網速之一的韓國仍相當依賴微軟的IE瀏覽器，這一點可說相當奇怪。

為紀念IE瀏覽器「逝世」，韓國慶州市（Gyeongju）38歲工程師鄭其永（Kiyoung Jung，音譯）在一間咖啡廳的屋頂樹立起一塊刻有瀏覽器標誌的墓碑。

墓碑碑文寫道：「他是下載其他瀏覽器的好用工具。」

墓碑的照片在網路上瘋傳，並在社群媒體網站Reddit上獲得用戶數萬次點讚。

IE瀏覽器曾在全球市場占據主導地位，但由於運作緩慢且故障頻傳，近年來廣受批評。

不過根據韓國當地報導，直到最近，它仍是許多政府網站的預設瀏覽器。

鄭其永告訴法新社，他在工作期間深受IE瀏覽器的相容性問題所苦。

他說：「在韓國，進行網站開發工作時，客戶總是期望網站在IE，而非在Chrome上看起來不錯。」

但在其他瀏覽器（如Safari或Chrome）中看似沒問題的網站，在IE上可能錯誤百出，這導致他必須花費許多時間來解決兼容性問題。

鄭其永說，他對IE的退休感到「喜出望外」，但他也透露，自己相當感慨，因為他清楚記得IE的鼎盛時期，這也是他樹立墓碑的原因之一。

在解釋他對IE的感受時，鄭其永還引用日本動畫大師宮崎駿的話稱：「人們常因機器沒有靈魂而感覺鬆一口氣，但實際上，人類已將心獻給了它們。」

他說，他很高興IE墳墓引起廣大迴響，他和他的兄弟（即咖啡館老闆）計劃永久保留屋頂上的墓碑。

鄭其永說，「讓別人笑是一件非常令人開心的事。」

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