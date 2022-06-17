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迎戰夏日電價！大同3C推「買空調送電扇」國際牌空調兩萬有找

▲▼夏天,電費,大同3C,夏季年中慶,空調,冰箱,優惠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想度過一個涼爽又省荷包的夏天，把握大同3C「夏拼年中慶」更新家電，還能享有多種折扣好康。（圖／取自免費圖庫pexels）

消費中心／綜合報導

光是在家坐著都會爆汗的炎夏來啦！根據去年疫情高峰適逢夏季的經驗，台電日前就曾預測提出今年尖峰用電量為4000萬瓩，比去年上升116萬瓩；同時夏日電價也正式於6/1開跑，台電推估，因6至9月氣溫上升，平均每月用電量將增加至433度，等於每戶電費漲幅約4成。近期疫情嚴峻又傳出變異病毒出現的消息，讓許多人紛紛減少外出、在家時間變長，對於在意居家舒適度又懂算的民眾，除了清涼空調、電扇必須開好開滿，還有因為三餐家裡吃而使用率飆高的冰箱、廚房小家電等，都成為民眾的荷包殺手，究竟有什麼對付這些吃電怪獸的好方法呢？

▲▼夏季電價 電表 度數 電費漲價。（圖／記者屠惠剛攝）

▲夏季用電量大、電價更高，讓許多民眾擔心電費爆炸。（圖／資料照，記者屠惠剛攝）

像是民眾最擔心開冷氣會讓電費爆表，台電建議民眾，將冷氣溫度設定在26至28度（每調高1度可省電6%），再搭配電風扇或循環扇，就能幫助室內空氣對流、提高冷房的效果。身為每一位消費者好鄰居的大同3C，體恤民眾居家時間變長，有效省電兼抗暑需要更多小撇步，對此推出「夏拚年中慶」活動，讓民眾使用家電享受美好夏日生活之餘還能省很大、零負擔！

即日起至6/30購買指定品牌空調，即享有好禮獨家送，像是入手日本富士通指定變頻空調、三菱電機指定家用空調，最高現折2000元；購買大同、三洋等品牌指定空調就送涼風扇；針對Panasonic國際牌更是推出指定型號空調下殺兩萬有找，加上品牌滿額贈，單筆滿5萬元（含）以上就送麵包機或果汁機、單筆滿10萬元（含）以上則送清淨機或熱水瓶。另大同3c同時推全館消費滿額贈，達到門檻就可以把55型液晶、滾筒洗衣機等家電帶回家，禮上加禮，讓心不再隨著冷氣越吹越涼，面對暑氣也能老神在在。

▲▼夏天,電費,大同3C,夏季年中慶,空調,冰箱,優惠。（圖／翻攝自大同3C官網）

▲大同3C「夏拼年中慶」活動，購買指定空調就送好禮。（圖／翻攝自大同3C官網）

夏日疫情緊張民眾宅在家最安心，除了抗暑省電必備的空調、涼風扇，在家就能填飽肚皮一日三餐的廚房家電更是不可少的好幫手。大同3C「夏拼年中慶」貼心推出購買指定品牌冰箱加碼送活動，像是果汁機、電子鍋、平底不沾鍋等廚房小家電及好物，通通都能一起帶回家。

▲▼夏天,電費,大同3C,夏季年中慶,空調,冰箱,優惠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲大同3C推出的「夏拼年中慶」，眾多廚房家電也都有優惠，這個夏天就是要輕鬆幫民眾提升生活品質。（圖／取自免費圖庫pexels）

而報稅季進入倒數計時，為減輕消費者負擔，大同3C除有多重優惠方案外，指定家電更享分期零利率，今夏抗暑省錢大作戰就靠大同3C！不需要再去咖啡廳、百貨冷氣吹到飽，把握大同3C「夏拼年中慶」，在家也能盡享涼爽夏天活力，提升居家生活滿意度。

更多優惠詳情：https://lihi1.com/b1axk

▲▼夏天,電費,大同3C,夏季年中慶,空調,冰箱,優惠。（圖／翻攝自大同3C官網）

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夏天電費大同3C夏拼年中慶空調冰箱優惠

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