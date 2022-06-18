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孩子的健康成長　從培養好體質開始

孩子的健康成長　從培養好體質開始（圖／業者提供）

圖、文／黑松提供

面對生活中各種環境威脅，家長們總免不了擔心，對於正在成長發育的孩子可以怎麼做，才能讓孩子擁有良好體質，強健成長呢？
調整體質現在做起　
孩子的成長過程中，如何幫助培養好體質，一直是讓所有家長操滿心的課題。吳兆芝營養師表示，孩子出生後會受很多環境、飲食因素影響體質，家長們仍能靠後天的培養，替孩子未來的體質加分。

孩子的健康成長　從培養好體質開始（圖／業者提供）

簡單日常三習慣建構寶貝好體質
1. 充足且固定的睡眠
孩子的生長發育大多是在深層睡眠中進行的，但現在3C產品相當普遍，小朋友常常會因為玩手機、電腦，或是習慣跟著家長一起晚睡而耽誤了應該就寢的時間，長期睡眠時間不足或不固定，便會影響孩子的生長發育，導致體質變差、抵抗力低下。
提醒家長們可將孩子的就寢時間訂在10點之前，因幫助發育的生長激素會在晚上10點到凌晨2點大量分泌，把握生長激素分泌時間熟睡休息，才能長得頭好壯壯喔。

2. 適度運動鍛鍊身體
不論是成人或是兒童，運動對於增強免疫力有莫大的幫助，適度流汗後還能促進基礎代謝、養成不易胖體質、減少脂肪堆積，幫助孩子預防體重過重以及心血管方面的疾病。
建議在孩子還小時，就培養一同活動的習慣，像是游泳、跑步、打球類運動、溜直排輪等，都很適合親子一同進行，讓孩子感受運動的樂趣。

3. 營養飲食補充好菌
成長期的兒童除了均衡攝取五色蔬果、蛋白質、穀類之外，其實家長也要多多留意孩子是否有吃太多重口味、過度加工的食物，以免出現肥胖問題或影響消化系統功能。

孩子的健康成長　從培養好體質開始（圖／業者提供）

除了均衡飲食，也可替孩子額外補充一些乳酸菌來幫助調節生理機能。吳兆芝營養師建議可選擇專利L-137植物乳酸菌，不同於一般乳酸菌需要低溫保存才能維持活性，L-137植物乳酸菌有獨家「熱去活」的技術處理，不受到環境及溫度等影響，仍可保持乳酸菌的活性。
目前市面上L-137乳酸菌產品除了有膠囊類型，還有具等滲透壓特性的補給飲料，不僅可以補充水分，也有補充好菌的功能，口感清爽不甜膩且方便取得，在便利超商或是量販店都可以買得到。炎炎夏日快到來，選擇最適合人體吸收的等滲透壓補給飲料，更能補充人體所需的元素，隨時補水補好菌，幫助孩子調整體質健康有活力。

孩子的健康成長　從培養好體質開始（圖／業者提供）

吳兆芝 營養師
現職：
吉恩互動有限公司執行長
社團法人臺灣大米一山健康促進協會-營養顧問
立穎居家照護護理所-營養顧問

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