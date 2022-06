【廣編】6款梅酒一次全收！「The CHOYA 6入酒組」限量上市

【廣編】

圖、文/黑松CHOYA提供

史上最強日本梅酒組合,不用飛到日本,6種酒款一次就能喝到!來自日本的知名梅酒品牌CHOYA酸酸甜甜的滋味,一直深受消費者喜愛,這次台灣總代理商黑松公司攜手日本チョーヤ梅酒株式會社(蝶矢梅酒株式會社)首次推出台灣限定的「The CHOYA 6入小酒組」,其中還包括三款台灣買不到的梅酒,成為近期詢問度最高的酒組!

新品目前於各大酒專販售中,同時於即日起至6月28日在7-ELEVEN Ibon開放限量預購。本月品牌也特別舉辦「CHOYA梅酒月」優惠活動,凡購買指定商品還有機會抽中這款禮盒!

首次在台灣上市的「The CHOYA 6入小酒組」集合6款不同風味的The CHOYA系列梅酒,是近日詢問度最高的酒組,產品內容物包括:調和熟成1至3年酸甜層次豐富的「60mlThe CHOYA本格一年熟成梅酒」、調和熟成3至5年口感醇厚的「60ml The CHOYA本格三年熟成梅酒」、調和多款熟成年份不同原酒香氣馥郁的「60ml The CHOYA紀州南高梅原酒」。

其中更有三款台灣買不到的:熟成兩年的經典風味「60ml The CHOYA熟成梅酒」、熟成兩年並添加紫蘇,香氣清爽的「60ml The CHOYA熟成紫蘇梅酒」、添加蜂王乳並熟成兩年,甘甜不膩口的「60ml The CHOYA熟成皇蜜梅酒」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您:喝酒不開車,開車不喝酒。