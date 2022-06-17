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火鍋吃到一半驚見蟑螂！店員竟嗆「想怎樣」...網1問題讓他崩潰了

一名網友日前前往彰化縣鹿港鎮一間火鍋店用餐，吃到一半竟發現火鍋裡有蟑螂。（圖／翻攝「爆料公社二社」）

▲一名網友在鹿港一間火鍋店用餐，吃到一半竟發現火鍋裡有蟑螂。（圖／翻攝「爆料公社二社」）

圖文／CTWANT

一名網友日前前往彰化縣鹿港鎮一間火鍋店用餐，吃到一半竟發現火鍋裡有蟑螂，讓他當場沒了食慾，並請店員過來處理，沒想到對方竟回了一句「不然你想怎樣？」讓他相當傻眼，氣炸PO網，沒想到網友問了一個問題，讓他瞬間崩潰。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，他前往彰化縣鹿港鎮一間火鍋店用餐，吃到一半發現火鍋裡竟有蟑螂，他便詢問店員該如何處理，沒想到對方一副不耐煩地說「不然你想怎樣？再補你一鍋還是怎樣？」，讓他相當傻眼，並請對方前往查看所言不假，沒想到對方再回「你說是就是啦！下次來提醒我們再補你一鍋。」

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一名網友日前前往彰化縣鹿港鎮一間火鍋店用餐，吃到一半竟發現火鍋裡有蟑螂。（圖／翻攝「爆料公社二社」）

▲蟑螂有被咬過的痕跡。（圖／翻攝「爆料公社二社」）

原PO表示，自己當時是客氣地跟正在收銀台的店員說這件事，也沒有大聲斥責，因為旁邊還有客人在等，沒想到對方的反應竟是如此，讓他相當傻眼，因為自己並非要討賠償，「只要好好的一聲道歉就好」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「這種態度？！請幫他通知衛生局、消防局、環保局，態度決定一切，店家這樣的態度，我不每天檢舉他弄他，我跟他姓」、「再補一鍋我也不敢吃，哪知道他會不會再幫我放一隻大的...創始店就這種水準？」、「店員說：不然你想怎樣？回他：不想怎樣，你吃下去我就當沒看到！」

也有網友看到照片後詢問「這是咬過再吐出來嗎？」原PO則回覆那確實是自己吃剩下的，直呼「記憶是痛苦的根源...別讓我回想」。

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