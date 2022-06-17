快訊／「5歲以下接種莫德納」拚7月開打！ 　下週召開ACIP會議討論

▲指揮中心6/17記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

食品藥物管理署今（17）晚宣布，通過6個月～5歲幼兒接種莫德納與成人接種Novavax的緊急使用授權（EUA），中央流行疫情指揮中心晚間表示，將於下週召開ACIP專家會議討幼兒接種莫德納案，考量疫情與防疫需求，目標拚7月開打。

食藥署表示，經審查莫德納疫苗在6個月至5歲兒童所進行的一項第二/三期臨床試驗，試驗結果顯示，兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於青少年及成人試驗組的免疫原性結果；安全性資料方面，與其他年齡組別相比，沒有發現新的安全性疑慮，與會專家建議核准莫德納疫苗可適用於6個月至5歲兒童的基礎接種，施打兩劑，每劑0.25 ml(含25微克的mRNA)，施打間隔28天。

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至於Novavax疫苗，食藥署表示，其品質、安全及療效資料，整體評估並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議同意依據藥事法第48條之2規定，核准Novavax疫苗專案輸入，適用於18歲以上成人主動免疫接種以預防COVID-19，用法用量為施打兩劑，每劑0.5毫升(含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白)，兩劑施打間隔3週。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞晚間受訪表示，幼兒接種莫德納通過EUA後需經ACIP專家委員會審議，已經在安排時間，預計下週召開會討論本案。且考量幼兒接種疫苗等防疫急迫性，會力拚7月開打幼兒莫德納疫苗，由於6個月到5歲幼兒接種劑量為成人的1/4，需要另外採購幼兒包裝劑型，這些都已經包含在我方和莫德納簽訂合約中，近期就會提出供貨需求，盡量趕在7月可接種。

我方採購Novavax疫苗非直接洽購，而是透過COVAX平台，羅一鈞表示，後續會將Novavax通過我國食藥署EUA回報給COVAX，再進一步洽談確認履約供貨事宜，目前還沒有辦法確認供貨時程。