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動畫大師高畑勲展來台！被稱知識巨人⋯與宮崎駿關係「他們2人才懂」

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，6/18~9/25在台北盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

▲「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，6/18~9/25在台北流行音樂中心盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

日本「吉卜力工作室」創作許多啟發人心的動畫作品，除了知名的宮崎駿導演外，前輩高畑勲導演對動畫的貢獻更是功不可沒，他的《螢火蟲之墓》也是台灣粉絲每看必哭的經典作！如今「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，現場有超過千幅展件，包含動畫真跡手稿、創作筆記、動畫場景互動拍照區、周邊等，6/18~9/25在台北盛大展出。

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，6/18~9/25在台北盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

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▲《螢火蟲之墓》是台灣粉絲每看必哭的經典作。（圖／記者林育綾攝）

吉卜力工作室會長星野康二提到，可能很多觀眾對於高畑勲比較不熟悉，因為吉卜力作品的生產量來說，宮崎駿的作品仍佔多數；不過高畑勲在動畫發展前期約60年代，做出了很多偉大貢獻，多部傑出作品與細膩認真的創作精神，無人能出其右，是一位非常偉大的導演。

雖然高畑勲導演已在2018年逝世，但吉卜力工作室還是想要將其創作理念與畢生心血傳承下去，因此有了「吉卜力動畫大師-高畑勲展」的誕生，希望藉由這次機會讓台灣觀眾更認識他，吉卜力迷也都能共襄盛舉。

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，6/18~9/25在台北盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，6/18~9/25在台北盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，6/18~9/25在台北盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

此次展覽可以看到高畑勲一生完整的動畫作品，從生平介紹到創作起源、故事靈感、分鏡手稿、影像，逐一透析大師的內心，了解他對作品的執著與堅持，以及如何改變日本的動畫樣貌並發揮影響力。

高畑勲從東映時期首部執導的長篇動畫電影《太陽王子 霍爾斯的大冒險》（1968）開始，建構超複雜世界觀的過程，揭開這個作品為何能成為「劃時代動畫」的原因。這部動畫也是高畑勲首度與宮崎駿合作，可以從中窺探宮崎駿還是新人時期，擔任美術設計的風采。

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，6/18~9/25在台北盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼此次展覽可以看到高畑勲一生完整的動畫作品，創作起源、故事靈感、分鏡手稿、影像，逐一透析大師的內心。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，6/18~9/25在台北盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

展覽中除了分鏡手稿、人物場景設定等，還首度公開高畑勲導演的創作筆記；甚至還可以看到宮崎駿在《太陽王子霍爾斯的大冒險》的鉛筆手稿，這是他非常早期的手稿，星野康二也提到，這些絕對是非常珍貴的典藏，在日本也很難看到，是連他自己也想私藏的東西，推薦大家一定要看。

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，6/18~9/25在台北盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

▲高畑勲和宮崎駿首次合作的動畫是《太陽王子霍爾斯的大冒險》，展覽甚至還可以看到宮崎駿當時的鉛筆手稿。（圖／記者林育綾攝）

離開東映後，高畑勲以《小天使》為起點，製作《萬里尋母》、《小安妮》一系列世界名作電視動畫，在日本締造極高收視率，台灣也曾播出，是不少人的童年回憶。之後高畑勲導演開始著重以日本為故事背景，展現日本風土民情和庶民生活真實感，這樣的想法，在吉卜力製作的《螢火蟲之墓》、《兒時的點點滴滴》、《平成狸合戰》三部經典作品中呈現。

到了90年代，高畑勲導演埋首於日本繪卷文化的研究，探索人物與背景一體化的動畫新風格表現，這也在《隔壁的山田君》、《輝耀姬物語》兩部作品中展現，挑戰手繪線條的水彩畫風格，達成與以往賽璐珞原畫呈現、和過去截然不同的表現方式。

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，6/18~9/25在台北盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，6/18~9/25在台北盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，6/18~9/25在台北盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

吉卜力工作室相當重視高畑勲展在台灣的展出，會長星野康二先生在台灣展覽籌備期間，曾撥空接受台灣媒體的視訊聯訪，他稱讚高畑勲是「知識的巨人」，好像沒有什麼事情是他不懂的，例如以前員工旅遊時，他與高畑勲在同一組，一路上導演總能熱情分享每個景點的背景與特色，「侃侃而談的樣子比導遊還厲害！」

他也說，高畑勲導演就是以這樣豐富的知識底蘊來創作動畫，力求每一部作品都能有不一樣的突破。吉卜力動畫故事總能給人們在心裡有所反思，而透過展覽中的手稿、筆記等展件，能看見創作者的初心。

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，6/18~9/25在台北盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼高畑勲導演以豐富的知識底蘊來創作動畫，力求每一部作品都能有不一樣的突破。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，6/18~9/25在台北盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

至於高畑勲、宮崎駿兩人被外界傳「亦師亦友、亦敵亦友」的微妙關係，星野康二說，其實宮崎駿還是非常在意高畑勲導演對自己作品的評價，而高畑勲也同樣非常感謝宮崎駿。這兩人長達50年的交情，「說真的，旁人也從沒真正搞懂過他們的關係」。

而自從高畑勲導演過世後，宮崎駿更不會公開談論自己跟高畑勲的關係，星野康二推測，宮崎駿認為他們之間「只有雙方心中才懂，不想再讓外人過度詮釋」，就連被稱為「吉卜力三巨頭」之一的鈴木敏夫，也不再輕易對外公開談論這兩人的關係。

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，6/18~9/25在台北盛大展出（圖／記者林育綾翻攝）

▲高畑勲（左）、宮崎駿（右）的情誼長達50年，他們的關係只有他們2人才明白。（圖／記者林育綾翻攝）

此次「吉卜力動畫大師-高畑勲展」開展記者會，也首度曝光展覽與路易莎合作的特製杯身，共有4款，冷飲為「輝耀姬物語」樣式兩款，熱飲為「平成狸合戰」兩款，市面上幾乎不曾看過吉卜力動畫有這樣的合作，預計吸引吉卜力粉絲收藏，約7月中旬在全台路易莎門市限量上市，憑合作杯身至展覽現場購買全票還可再享9折優惠。

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」展覽與路易莎合作特製杯身，有《輝耀姬物語》、《平成狸合戰》共4款。（圖／聯合數位文創提供）

▲展覽與路易莎合作特製杯身，有《輝耀姬物語》、《平成狸合戰》共4款。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，6/18~9/25在台北盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

▲「吉卜力動畫大師-高畑勲展」現場互動拍照區。（圖／記者林育綾攝）

「吉卜力動畫大師—高畑勲展」
日期：2022/6/18(六)- 2022/9/25(日)
地點：臺北流行音樂中心文化館二樓特展廳
地址：臺北市南港區市民大道8段99號)
時間：每日10:00 - 18:00 (17:30 停止售票及入場)

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