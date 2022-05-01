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吉卜力開會3小時起跳！高畑勲生前維持「這姿勢」撐全場　秘辛揭露

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」海外首站，6月將來台展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲「吉卜力動畫大師-高畑勲展」海外首站，6月將來台展出。（圖／聯合數位文創提供）

記者林育綾／台北報導

日本吉卜力工作室創作多部膾炙人口的動畫，受到大小朋友喜愛，其中「吉卜力三巨頭」之一高畑勲導演功不可沒，他跟宮崎駿之間亦是前後輩、亦敵亦友的關係常成話題；而高畑勲年紀較長，傳言他生前開會時，因吉卜力會議常常就是3、4小時起跳，所以他必須「趴著開會」以防腰痛，但每次仍堅持撐完，敬業的一面令人欽佩。

「吉卜力動畫大師-高畑勲展」2019年於日本巡迴時創下廣大迴響，2022年暑假首次移師海外，唯一一站就在台北6/18～9/25展出，展件高達2000件，完整呈現高畑勲導演對日本動畫的影響，以及他與吉卜力工作室密不可分的關係。

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▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」海外首站，6月將來台展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲吉卜力工作室三巨頭合照，左至右：高畑勲、鈴木敏夫、宮崎駿。（圖／聯合數位文創提供）

高畑勲在年輕時，提拔後輩宮崎駿參與他的第一部長篇動畫《太陽王子 霍爾斯的大冒險》，就此展開兩人超過半世紀亦師亦友的情誼，後來更在鈴木敏夫的幫助下，與宮崎駿一起創立了的吉卜力工作室，不僅加速了日本動畫的發展，更一舉躍上國際舞台，奠定享譽世界的吉卜力王國。雖然他與宮崎駿做事風格迥異，卻相知相惜半世紀，兩人關係更被描述為「天才間的戰爭、檯面下的高手過招」。

吉卜力工作室社長星野康二今（25）日特地透過海外視訊連線，與台北媒體進行訪問，分享高畑勲不為人知的一面！他稱讚高畑勲是「知識的巨人」，以前公司員工旅遊時，高畑勲導演一路上對景點背景一清二楚，還會熱心分享介紹，連導遊都比不過他，像他這麼一位擁有深厚底蘊的人來製作動畫，作品也令人敬佩。

而高畑勲在生前晚年時，因為腰痛關係，常常是「趴著開會」，這是由於吉卜力會議時間很長，3、4小時起跳是基本，如果全程一直坐得直挺挺，他會撐不住，此外他的煙灰缸也會隨著會議時間延長而「堆滿菸蒂」，這些都是他記憶中的高畑勲。

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」將來台，吉卜力工作室會長星野康二視訊受訪。（圖／聯合數位文創提供）

▲「吉卜力動畫大師-高畑勲展」將來台，吉卜力工作室會長星野康二視訊受訪，回憶高畑勲。（圖／聯合數位文創提供）

高畑勲曾製作《螢火蟲之墓》、《平成狸合戰》、《輝耀姬物語》等知名作品，與宮崎駿不同的是，他喜愛寫實風格，甚至會對歷史、場景、人事物有諸多田野調查和考究，而且每次作品都是全新挑戰。直到2018年4月5日因肺癌病逝，震驚了全球動畫界與影迷，不過他的堅持、慢工出細活的美學、考究精神將傳承下去，「吉卜力動畫大師-高畑勲展」因此誕生。

至於高畑勲、宮崎駿兩人被外界傳「亦師亦友、亦敵亦友」的微妙關係，星野康二說，其實宮崎駿還是會在意高畑勲導演對自己作品的評價；而高畑勲也同樣非常感謝宮崎駿，兩人50年的交情，「說真的，旁人也從沒真正搞懂過他們的關係」。

而自從高畑勲導演過世後，宮崎駿更不會公開談論自己跟高畑勲的關係，星野康二推測，宮崎駿認為他們之間只有雙方心中才懂，不想再讓外人過度詮釋，就連鈴木敏夫也不再輕易對外公開談論這兩人的關係。

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」海外首站，6月將來台展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲「吉卜力動畫大師-高畑勲展」海外首站，6月將來台展出。（圖／© 野坂昭如／新潮社／聯合數位文創提供）

「吉卜力動畫大師-高畑勲展」將於6/18~9/25在臺北流行音樂中心文化館舉辦，這也是北流開館以來首次引進外部展覽，展出期間，也將在北流文化館打造40坪大、商品最齊全的吉卜力周邊商品店，不僅有《螢火蟲之墓》、《平成狸合戰》、《輝耀姬物語》等角色為主的全新設計台灣版限定商品，市面上一本難求的展覽圖錄也能買到，而各種最新的吉卜力各式動畫周邊也會一次網羅。

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