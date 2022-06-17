雲林縣政府獲贈10部手持式超音波　偏鄉醫療將邁入新紀元

▲雲林縣政府獲贈十部手持式超音波，作為偏鄉遠距醫療、居家訪視醫療使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

德士凸輪公司感於雲林縣偏鄉醫療資源不足，在台大雲林分院副院長馬惠明牽線下，捐贈阿帕契無線手持式超音波系統予雲林縣政府，作為偏鄉遠距醫療、居家訪視醫療使用。今（17）日雲林縣長張麗善代表雲林鄉親感謝德士凸輪公司董事長李岳達慷慨捐贈，讓偏鄉醫療能夠更上新的里程碑。

今日於捐贈記者會上，李岳達董事長及團隊原本預計捐贈2組手持式超音波系統，經實際瞭解雲林縣醫療需求後，現場再加碼捐贈8組，未來將布建於林內鄉、西螺鎮、土庫鎮、麥寮鄉、古坑鄉、水林鄉、四湖鄉、北港鎮、二崙鄉及崙背鄉衛生所，助提升本縣偏鄉醫療品質，造福雲林鄉親。

▲雲林縣政府獲贈十部手持式超音波，雲林縣長張麗善代表鄉親受贈並感謝德士凸輪股份有限公司董事長李岳達。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，超音波儀器對於許多慢性疾病的追蹤與治療等，都非常重要，此次德士凸輪股份有限公司捐贈手持式超音波，兼具科技、專業及便利性，由醫師攜帶至鄉里間為鄉親進行診斷、評估及追蹤，讓長者不用再舟車勞頓跑到醫院，也可以享有同等專業的醫療照護，為雲林縣的偏鄉醫療再升級。

德士凸輪股份有限公司董事長李岳達表示，生命無價，搶救生命分秒必爭，但缺乏設備是萬萬不能，今天能有這樣機緣實踐公益，捐贈雲林縣無線手持式超音波，他感到非常榮幸。

台大醫院雲林分院副院長馬惠明指出，現在手持式超音波以及直接連網的超音波，已是時代趨勢，也變成現在所有醫生必備技能，像最在搶救六歲小朋友案例中，它就發揮積極作用，無論是對心臟功能、甚至是腦壓的監測等。

馬惠明也說，非常感謝李董事長有這樣的義舉，讓雲林縣能將這麼厲害的機器，布建在偏鄉基層醫療衛生所，讓我們可以再度做區域聯防，前線的醫生有最好的武器、後線醫生也能一起合作，照顧雲林縣民健康。

衛生局長曾春美表示，德士凸輪股份有限公司大方捐贈雲林縣共10組手持式超音波系統，對於雲林縣推動C肝醫療政策更是一大利器，衛生局將配置於二十鄉鎮市設有醫療的衛生所，希望在手持式超音波設備加持下，協助衛生所或是基層醫師，增添診斷便利性，讓C肝治療效率更提高，造福鄉親。

▲雲林縣政府獲贈十部手持式超音波，作為偏鄉遠距醫療、居家訪視醫療使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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