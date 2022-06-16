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鳴日號險出軌　便宜行事！鐵道局施工「未通知台鐵工務段」

 記者李姿慧／台北報導

台鐵「鳴日號」6/11行駛至南平到萬榮間，輪子上下震動數度騰空脫離軌道，經查是交通部鐵道局施作雙軌工程導致路線不平整，交通部啟動行政調查，國家運輸安全調查委員會也列重大鐵道事故調查。台鐵局今(6/15)與鐵道局前往現場安全查核檢討，據悉，鐵道局施工雖有申請封鎖路線，但未通知台鐵工務段會同施工，台鐵工務段不知當天有施工。

鳴日號當天行駛該路段時驚險晃動，運安會執行長林沛達坦言，「該事件滿嚴重的，若某些角度不對，列車就會出軌。」該案雖交通部已進行行政調查，運安會也列重大鐵道事故調查，但為避免再發生類似情況，台鐵局今(6/16)辦理東部地區軌道工程安全查核，由台鐵局長杜微主持，同時邀集鐵道局總工程司呂新喜、東工處副處長夏恆仁共同列席。

台鐵局與交通部鐵道局首先赴台東線南平＝萬榮區間查看，隨後再到鳳林站值班站長室，針對工程電報派發、傳達、施工申請/解除、二局協調聯繫、工項、工法、完工檢查、應變程序、通報及作業等，進行詳細了解。中午則進行施工安全檢討會議，要求未來路線施工能正確執行SOP，確保工程品質及營運安全。

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不過據了解，鐵道局當天進行雙軌施工工程前，雖事先有提出施工計畫，並向車站提出6/10跨6/11需封鎖路線和斷電施工，調度總所發出電報同意斷電封鎖路線申請，不過根據SOP，鐵道局理應也要通知台鐵局工務段派員會同施工，不過鐵道局卻未通知台鐵工務段，也因此台鐵工務段並不知情也無人員前往現場。

▲▼台鐵鳴日號日前經過南平到萬榮路段，因鐵道局工程擾動路基不平整，發生嚴重跳動。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲台鐵鳴日號日前經過南平到萬榮路段，因鐵道局工程擾動路基不平整，發生嚴重跳動。（圖／記者李姿慧翻攝）

而鐵道局完工後，根據規定也應通知台鐵工務段派員前往會同鐵道局完工檢查，不過鐵道局同樣未通知，因此當天由鐵道局自行完成完工檢查後，即通知台鐵鳳林車站解除封鎖，恢復行車，台鐵局與鐵道局今也針對該部分協調，盼透過強化聯繫避免類似情況再發生。

交通部鐵道局坦言，所有施工都有通知台鐵局，其中涉及軌道工程和軌枕抽換，都會通知台鐵工務段會同施做，因此原有通知台鐵工務段6/7~6/9會同施作，事後由台鐵砸道車砸道，但因6/9工項調整延後6/10施作，當天未再通知工務段，無砸道車，因同仁判斷僅9公尺長，因此未請台鐵局協助，採人工砸道，確實有砸道不夠確實的地方，已經檢討改進，查明確認相關疏失後，確認後也會進行後續處理。

對此，台鐵局長杜微僅低調表示，6月11日在台東線南平＝萬榮間列車搖晃事件，運安會已立案調查，交通部亦啓動行政調查；臺鐵局將全力配合調查釐清真相，且在此之前要完成內部檢討，使各項工程作業正確無誤，設施設備都要維持在最安全的狀態下。此次事件台鐵局相關同仁均依章辦理行車，並及時應變，也特別表達期勉之意。

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