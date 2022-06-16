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台鐵公司組織曝光！9個副總砍成6個　狂設6安全單位

▲▼台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

▲台鐵預計113年1月掛牌成立國營台鐵公司。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年1月將公司化，相關16項子法草案出爐，據新版組織草案規劃，台鐵公司從董事會、總公司以及各地營運處共設6個攸關營運安全的單位，強化安全管理外，過往台鐵原構想設置9名副總，一度被交通部長王國材駁回，據悉，新版草案規劃台鐵公司副總職從9名砍成6名。

立院日前三讀通過「國營台鐵公司設置條例」，台鐵近日也已擬妥16項子法草案，包括國營台鐵公司章程、董事會組織章則、政府提供國營台鐵公司所需資產使用方式條件等辦法、短期債務基金收支保管運用，以及從業人員薪資福利、資位人員職務薪給等。

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由於今年初台鐵內部曾外流一份台鐵公司組織架構草案初版，除將設1名董事長、1名總經理外，還有9名副總，一度引發交通部長王國材不滿並駁回，根據新修正組織草案規劃，台鐵公司未來在董事和總經理下，副總職僅剩6名，分別負責營運、行政、設施、技術、附屬事業群、分區營業群。

此外，交通部長王國材日前邀集學者專家多次討論未來台鐵公司的組織，以強化安全與營運為主軸，新版台鐵公司組織架構中也增設6個攸關安全單位，包括董事會設有安全委員會、台鐵總公司設有營運安全處，另北區、中區、南區和東區等4個營業處下也各別分設營運安全科。

▲▼台鐵公司組織架構草案圖曝光。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲台鐵公司組織架構草案圖曝光。（圖／記者李姿慧翻攝）

知情人士表示，台鐵新組織架構將以一條鞭的中央集權體制，改為地方分權制度，強化現場監督管理功能，整合運工機電，落實責任中心。另外台鐵智慧化轉型有急迫性，因此也成立技術群，做為技術、數位研發，並即時員工訓練。

知情人士指出，新組織架構中，綜合調度所也升級行控處，提升列車營運安全管理的位階與重要性。另台鐵需以安全為至高目標，董事會設安全委員會，總經理下設營運安全處，在分區營業處也分別設置營運安全科。台鐵公司也將設立附屬事業群，招募人才強化資產開發與附業經營，來改善財務，做為永續經營的基礎。

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