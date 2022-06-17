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「正確倒鮮奶方法」等6年爆紅　一排藍勾勾朝聖高大鮮乳：行銷之鬼

▲▼ 。（圖／翻攝高大鮮奶粉專）

▲「倒鮮奶正確手勢」鋪哏6年，大家現在才跟上。（圖／翻攝高大鮮奶粉專）

網搜小組／劉維榛報導

埋了6年的哏，神翻了！最近「高大牧場」一張舊的大頭貼照爆紅，可見小編倒鮮奶，卻沒精準倒入杯子裡，而是越過杯口往外倒，無奈當時照片卻乏人問津，直到6年後的今天，一票網友才驚呼小編根本是「六年前的行銷之鬼」，而小編也幽默再教學「正確倒鮮奶的方式」，又讓網友笑虧「小編竟然還記得帳密！」

「高大牧場」臉書粉專在2016年7月曾更新大頭貼，可見鮮奶往下一倒，卻沒有倒入玻璃杯口裡，而是潑到桌上。轉眼多年過去，終於有人發現「小編的用心」了。

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該貼文引來近萬人按讚，底下網友笑虧「很好奇這張圖六年前的觸及率」、「我們這群網友好像IE，六年後才發現」、「鬼之行銷之...誰有我撐得久」、「笑瘋欸2016年的文，大家現在才跟上」、「真的『杯具』（強迫症患者已崩潰）」、「這個圖走得太前面了」、「六年前的行銷之鬼」、「這走得太前面了人類還沒跟上」。

留言串中，還釣出一排藍勾勾名人，像是桃園市長鄭文燦回應「...我來拿杯子」；連鬼才阿水Awater說「高大走的太前面了」；高雄市議員林智鴻也問「到底...能不能喝到？」以及前立委陳柏惟也笑回「高大的站出來」。

高大牧場小編也幽默回應，「你們太晚發現了啦，我現在都這樣倒」，接著附上更潮的「正確倒牛奶」的哏圖，再度引來網友笑虧「小編竟然還記得帳密」、「當時的小編應該空虛寂寞覺得冷」、「這篇的讚是粉專讚的9倍喔」。

▼正確倒鮮奶方式曝光，網友超歪樓。（圖／翻攝高大鮮奶粉專）

▲▼ 。（圖／翻攝高大鮮奶粉專）

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