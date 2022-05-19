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大陸 大陸焦點 特派現場

在境外網路PO文侮辱袁隆平！法院判被告公開賠禮道歉

▲▼陸「雜交水稻之父」袁隆平。（圖／中新網）

▲陸「雜交水稻之父」袁隆平。（圖／中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

天津市第二中級人民法院19日對侵害大陸「雜交水稻之父」袁隆平名譽、榮譽一案，進行公開開庭審理，被告人張某被判需在大陸國家級新聞媒體公開賠禮道歉、消除影響。

據《新華社》報導，去年5月22日至24日期間，張某利用境外信息網路平台，公然發表、轉發侮辱、詆毀袁隆平院士的文章合共9次，相關文章被他人留言10條、轉發36次、點讚275次。

法院經審理認為，張某在網路平台公然發表不實言論，褻瀆了袁隆平院士的事蹟和精神，醜化了袁隆平院士的形象，貶損其名譽，超出了言論自由的合法範圍，主觀上存在明顯過錯。其行為不僅侵害了袁隆平院士的個人人格尊嚴，而且傷害了社會公眾的感情，損害了社會公共利益。

故依法判決，被告張某於本判決生效之日起10日內，在國家級新聞媒體公開賠禮道歉、消除影響。宣判後，張某服從判決，並當庭宣讀了向袁隆平院士及其親屬的致歉信，對其發表的不當言論向袁隆平院士及其親屬致以誠摯的歉意，對其行為表示深深的懊悔，並保證以後絕不再發表侵害英雄烈士名譽的不當言論。

大陸工程院院士、「共和國勛章」獲得者袁隆平去年5月22日下午在湖南長沙離世，終年91歲。袁隆平為大陸研究與發展雜交水稻的開創者，也是世界上第一個成功地利用水稻雜種優勢的科學家，被譽為「雜交水稻之父」，

此前，袁隆平病逝消息公布後，新浪微博社區管理官方微博發布消息稱，發現有部分帳號在微博內發布傳播針對功勳英雄人物的謠言、侮辱攻擊等內容，造成了惡劣的社會影響。因此對涉事帳號做出關閉帳號1年的處置。其中，還有網友因「發表侮辱性言論，造成惡劣社會影響」被採取刑事強制措施。

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