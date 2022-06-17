快訊／本土+55187「各縣市分佈曝光」　台中增8323例最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布新增5萬5187例本土病例，確診個案中另增154例死亡。本土疫情呈現高原往下，今日依然無縣市破萬例，通報最多病例的為台中市，新增8323例；高雄市8248例緊追在後。六都在確診通報排名中佔據前7，台北市增3726例最少位居第七。而前7名中，唯一非六都縣市為彰化縣，增4316例排名第五。

指揮中心表示，今日新增之55,187例本土病例，為25,821例男性、29,345例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(8,323例)、高雄市(8,248例)、新北市(6,671例)、臺南市(5,465例)、彰化縣(4,316例)、桃園市(4,305例)、臺北市(3,726例)、屏東縣(2,659例)、雲林縣(1,421例)、苗栗縣(1,344例)、南投縣(1,316例)、新竹縣(1,262例)、嘉義縣(1,054例)、新竹市(976例)、宜蘭縣(959例)、嘉義市(751例)、花蓮縣(730例)、基隆市(663例)、臺東縣(571例)、澎湖縣(256例)、金門縣(136例)、連江縣(35例)。

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▲指揮中心公布確診個案分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增154例本土病例死亡個案，為88例男性、66例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、144例具慢性病史、96例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至6月14日，死亡日期介於5月11日至6月15日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。