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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張亞中：若當選市長　向世界宣布高雄為非戰和平區

▲張亞中 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲孫文學校總校長張亞中（前排左三）參加高雄市企業界力挺記者會。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄企業界今（16）日舉行歡迎孫文學校總校長張亞中參選高雄市長記者會，他表示，對於參選高雄市長他是「不爭」、「隨喜」，但自己「已經準備好了！」，他表示，現今兩岸關係惡劣，若未來當選市長，「我會跟全世界宣布高雄將成非戰和平區」。

國民黨高雄市長人選遲遲無法出爐，張亞中今天下午2時出席「高雄企業界歡迎張亞中校長參選高雄市長記者會」，前彰化縣長卓伯源、反萊豬醫師蘇偉碩、眾多企業代表也出席響應，他在致詞時提出「人民的高雄」、「公義的高雄」、「世界的高雄」等政見，並強調若能正式獲黨中央提名，所有政策都已經準備好了。

▲張亞中 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲張亞中（站立者）參選高雄市長強調他準備好了。（圖／記者陳宏瑞攝）

張亞中指出，他發現許多人對於高雄前景相當憂鬱，甚至對國民黨至今沒有參選市長人選感到失望。若黨中央真的找不到人，「我早就已經做好準備」。

張亞中提出「人民的高雄」、「公義的高雄」和「世界的高雄」等三項願景目標，他允諾若當選市長，只會做4年就離開，但一定會在4年內請來高雄許多優秀人才跟青年擔任副市長等幕僚，並在2年內培養好接班人，「我是救援投手，投完就要幫助團隊走得更好」。

對於兩岸局勢，他認為，從烏俄戰爭就知道，受害的永遠是人民，所以兩岸和平是最重要的課題，他表示，現今兩岸關係惡劣，若未來當選市長，「我會跟全世界宣布高雄將成非戰和平區」。

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