二手機「保值」數據出爐　四大品牌折舊率盤點

▲iPhone 13系列為折舊最低機種。（圖／蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

手機價格越來越高昂，而想換手機的消費者，也會想了解二手機保值問題，現在二手交易網站sellcell也公布了電子產品的二手保值價格，此次調查包含蘋果、三星、Google、Sony等手機品牌。

此次排名，除了手機之外也包含遊戲機、智慧手錶與平板，不過單就手機看來，保值度最高的就是蘋果的iPhone 13，目前已上市8個月，但是每月折舊率平均在 3.4％，成為保值冠軍。

▲二手機折舊排行出爐。（圖／sellcell）

而其次則是Google Pixel 6系列，折舊率平均約 6.9％，而Sony Xperia 1 III折舊率平均約 7.6％。不過三星的S22系列，雖然在全球銷售成績優異，不過每月折舊率約落在17.2％，跌價幅度較高。

但針對蘋果的平價機款，sellcell認為，2022 款 iPhone SE 自兩個月前推出以來表現非常糟糕，一開始就下跌了 47.1%，自推出以來的兩個月內平均下跌 23.6%。分析指出，如果沒有需求，價值就會暴跌，與以前的 iPhone 型號相比，SE 的最新版本似乎沒有達到蘋果預期的表現。